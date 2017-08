Raline Shah Resmi Jadi Komisaris Independen AirAsia

MI/ARYA MANGGALA

PT AirAsia Indonesia menunjuk Raline Shah sebagai Komisaris Independen di maskapai berbiaya murah (low cost carrier/LCC) tersebut. Keputusan tersebut menyusul persetujuan mutlak dari para Pemegang Saham PT Indonesia AirAsia.

"Saya sangat senang menyambut Raline masuk ke dalam jajaran Komisaris. Seperti juga AirAsia, ia telah menginspirasi banyak masyarakat Indonesia untuk menjelajahi dunia melalui film-film yang dibintanginya," ujar Komisaris Utama AirAsia Indonesia, Pin Harris dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Selasa (8/8).

Ia menjelaskan AirAsia sebagai perus perusahaan yang dinamis dan percaya akan pemberdayaan generasi muda. Maka Raline Shah dipercaya mampu meningkatkan pertumbugan perusahaan dengan pengalaman dan cara berpikirnya yang baru.

"Kami sangat bersemangat untuk dapat segera bekerja bersama dengan Raline yang membawa pengalaman, pengaruh serta cara-cara berpikir yang baru, yang dapat membawa AirAsia Indonesia menuju jenjang berikutnya," katanya.

Sementara itu, CEO Grup AirAsia, Tony Fernandes mengatakan, Raline dipandang sebagai seorang yang cerdas, berbakat, muda dan independen. Karakter tersebut sangat dibutuhkan perusahaan supaya terus menjadi yang terdepan.

"Saya yakin ia akan dapat menawarkan perspektif segar terhadap situasi pasar menjelang rencana AirAsia Indonesia untuk melantai di bursa," ujarnya.

Tony menambahkan AirAsia ingin senantiasa relevan serta dekat dengan kaum muda dan generasi millenial.

"Dengan Raline, kami mampu meraih itu. AirAsia selalu berpikir out of the box dan sementara beberapa pihak mungkin akan heran, hal-hal seperti inilah yang justru membuat kami senantiasa relevan dan unggul atas pesaing," jelasnya.

Raline Shah mengaku bersemangat dengan jabatan yang telah dipercayakan oleh AirAsia Indonesia. Pasalnya komitmen AirAsia untuk menghadirkan penerbangan yang hemat biaya bagi siapa pun selalu menginspirasi.

"Saya sangat bersemangat dapat bergabung dengan keluarga besar AirAsia," jelasnya.

Ia mengatakan di tengah latar belakang yang berbeda di jajaran komisaris akan mampu menjaga netralitas dalam menjalankan tugas utama sebagai iomisaris independen.

"Saya yakin bahwa untuk dapat maju, kita harus berani melangkah keluar dari zona nyaman, dan saya menyambut peluang tersebut dengan bergabung bersama AirAsia. Saya sudah tidak sabar untuk dapat membawa perspektif yang baru ke dalam bisnis perusahaan," pungkasnya. (OL-6)