Singapore Airlines Perkenalkan Konsep From Farm to Plane

Dok Singapore Airlines

SINGAPORE Airlines, hari ini, berkomitmen untuk secara signifikan meningkatkan penerapan layanan makanan dan minuman berkelanjutan dalam pesawatnya (in-flight food and beverage). Melalui inisiatif terbaru itu, Singapore Airlines akan memperkenalkan sebuah konsep “Dari Pertanian untuk Pesawat (From Farm to Plane)” guna mendorong kelestarian lingkungan sekaligus mendukung para petani lokal.

Upaya terkini yang telah dilakukan Singapore Airlines melalui strategi berkelanjutan tersebut meliputi penggunaan ikan dari tempat budi daya perikanan yang telah disertifikasi Marine Stewardship Council untuk praktik berkelanjutan dari bisnis perikanan mereka serta penggunaan hasil bumi dari pertanian-pertanian lokal di negara-negara di mana maskapai tersebut beroperasi.

Melalui konsep “Dari Pertanian untuk Pesawat (From Farm to Plane)”, Singapore Airlines berupaya untuk lebih banyak menggunakan bahan-bahan makanan dari sumber yang berkelanjutan (sustainable) dan mengurangi pemakaian daging (meatless), serta memanfaatkan hasil bumi lokal untuk makanan yang disajikan di dalam pesawat.

Singapore Airlines akan bekerja sama dengan para mitra yang berada di luar negeri maupun di Singapura untuk memperoleh bahan-bahan makanan tersebut.

Selain itu, para koki terkemuka dunia yang tergabung dalam Panel Kuliner Internasional/ International Culinary Panel (ICP) Singapore Airlines juga akan membuat beragam menu hidangan dalam pesawat dengan menggunakan bahan-bahan makanan yang lebih berkelanjutan dan produk-produk lokal yang berasal dari pertanian di destinasi-destinasi penerbangan maskapai penerbangan tersebut, seperti tomat ceri, labu, buncis, dan daun selada.

Menu hidangan terbaru ini akan terlebih dahulu diperkenalkan kepada para pelanggan yang berada di kelas Suites pada rute penerbangan tertentu mulai akhir tahun ini. Selanjutnya, secara bertahap, akan tersedia bagi para pelanggan yang bepergian dengan kelas-kelas penerbangan lainnya.

Rencana berkelanjutan yang disempurnakan untuk layanan makanan dan minuman Singapore Airlines ini telah diluncurkan hari ini pada saat acara World Gourmet Forum di Singapura, yang diselenggarkan atas kerja sama dengan Kranji Countryside Association.1

Delapan koki ICP hadir dalam World Gourmet Forum tersebut, dimana mereka membagikan pengalaman dalam menggunakan produk-produk lokal untuk membuat kreasi hidangan makanan mereka.

Selain itu, Konsultan-konsultan Anggur (Wine Consultant) Singapore Airlines juga menghadiri acara ini guna memperkenalkan sebuah anggur organik Shiraz khas Perancis (organic French Shiraz wine), yang akan tersedia bagi para pelanggan Kelas Bisnis (Business Class) pada penerbangan tertentu mulai awal tahun depan.

“Hidangan makanan dan minuman kami yang berasal dari bahan baku berkelanjutan akan terus menunjukkan dan memperkuat upaya dan konsistensi Singapore Airlines dalam membantu mengurangi produksi karbon dan memastikan lingkungan yang lebih hijau. Sembari terus memberikan pengalaman bersantap dalam pesawat dengan berkualitas tinggi, kami juga ingin para pelanggan mengetahui bahwa kami menjalankan peran kami untuk turut memastikan kelestarian lingkungan," ungkap Marvin Tan, Senior Vice President Product & Services, Singapore Airlines. (RO/I-2)