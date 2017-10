Empat Model Anyar Mercy Diperkenalkan

DOK. MERCEDES-BENZ

Untuk kedua kalinya, PT Mercedes-Benz Disribution Indonesia (MBDI) akan menggelar pameran tunggal bertajuk Star Expo 2017 di Ciputra Artpreneur, Ciputra World 1, Jakarta, 25-29 Oktober mendatang. Dalam pameran yang juga jadi rangkaian perayaan ulang tahun ke-47 MBDI itu, akan hadir 30 mobil dengan konsep mewah dan sporty dari MBDI.

Yang lebih spesial lagi dari perhelatan Star Expo 2017 ialah diperkenalkannya empat varian model baru dari MBDI kepada publik. Jajaran mobil baru tersebut antara lain GLC 200, GLE 400 AMG Line, dan GLS 400 AMG Line. Juga hadir untuk pertama kalinya di Indonesia model unggulan terbaru Mercedes-Benz, S 450 L.

Dalam melengkapi jajaran SUV Mercedes-Benz, GLC 200 diperkuat dengan mesin empat silinder 2 liter yang mendistribusikan tenaga sebesar 184 dk ke roda belakang.

Dua model SUV terbaru juga akan diluncurkan untuk umum pada Star Expo 2017. GLE 400 yang hadir dengan AMG Line yang sangat menarik dan juga dilengkapi dengan pelek 20 inci 5-spoke AMG. Bagian interior pun diperkuat trim kayu poplar black high-gloss terbaru, sementara visibilitas dan keselamatan ditingkatkan dengan dipasangnya kamera 360 derajat.

Sementara itu, the new S-Class me­rayakan peluncuran perdananya di Indonesia dengan sejumlah inovasi tambahan di Star Expo. Di antara inovasi tersebut ialah sebuah mesin baru yang sangat efisien serta serangkaian teknologi baru.

“The S-Class mewujudkan kemewah­an Mercedes-Benz dalam tingkat yang tertinggi. Pelanggan kami yang cerdas di Indonesia sangat menantikan peluncuran model unggulan kami, the new S 450L,” ujar President Director of MBDI Roelof Lamberts dalam keterangannya, Selasa (10/10).

Di lain hal, Mercedes-Benz kini memiliki dua kendaraan yang masuk daftar peringkat Top Safety Pick Plus dari salah satu lembaga yang menguji faktor keselamatan kendaraan di Amerika Serikat, Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Dalam uji penuh oleh IIHS, new Mercedes-Benz GLC meraih peringkat tertinggi yang menegaskan reputasi produsen mobil Jerman tersebut dalam hal keselamatan berkendara. Crossover mewah kompak tersebut mendapat penilaian terbaik dalam lima hasil uji tabrakan.

Selain GLC, model SUV GLE dan model E-Class sudah berhasil menyabet peringkat yang sama, sementara model C-Class juga meraih Top Safety Pick Plus di 2017 ini. Terakhir kali model pendahulu Mercedes-Benz GLK mengikuti serangkaian tes penuh dan ‘hanya’ berhasil meraih peringkat Top Safety Pick, tetapi gagal meraih peringkat ‘Plus’. (Gnr/Cdx/S-2)