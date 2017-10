Adu Aksi CSR di CECT Sustainability Awards

Pemenang CECT CSR Awards 2016. -- DOK Universitas Trisakti

PERTANGGUNGJAWABAN sosial perusahaan, masih belum terlepas dari persepsi dan praktik yang keliru. Aksi corporate social responsibility (CSR) di Indonesia masih saja identik dengan filantrofi dan donasi.

Maka, pada 2017, Center for Entrepreneurship, Change and Third Sector (CECT) Universitas Trisakti, Jakarta, mengganti judul penghargaanya pada pratik CSR terbaik, dari semula CECT CSR Awards menjadi menjadi CECT Sustainability Awards.

"Kami juga khawatir masyarakat mempersepsikan salah, padahal kenyataannya penelitian untuk CECT CSR Awards adalah sangat komprehensif mencakup seluruh aspek dalam ISO 26000," ujar Direktur Eksekutif CECT dan Direktur Program MM-CSR Trisakti University Maria R. Nindita Radyati, di Jakarta belum lama ini.

Tujuan utama CECT Sustainability Awards, kata Maria, untuk mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang mempunyai kinerja sustainability yang baik berdasarkan ISO 26000.

Standar itu merupakan kesepakatan global dan panduan aksi pertanggungjawaban sosial. Kompetisi yang tak berbayar sehingga proses penilaiannya murni didasarkan pencapaian program, kata Maria, akan menganalisis data dari informasi publik yang tersedia.

"Seperti dari laporan tahunan perusahaan, laporan keberlanjutan perusahaan, informasi di publik serta penjurian oleh juri yang kredibel," kata Maria tentang penghargaan yang diselenggarakan untuk ketiga kalinya.

Kategori-kategori yang dinilai, lingkungan, pengembangan komunitas, corporate governance, fair operating practise, ketenagakerjaan, HAM dan isu konsumen. Tahun ini, pendaftaran Sustainability Awards dibuka di www.cectcsr.com hingga Jumat (27/10).

Mari adu aksi, agar melampaui pencapaian jawara-jawara tahun lalu, PT Timah (Persero), PT Wijaya Karya, Adaro Energy, hingga Bank Danamon! (OL-6)