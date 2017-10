Demi Lovato Setelah Putus Cinta, Pilih Melajang

Ap/Chris Pizzello

PENYANYI Demi Lovato berencana tetap melajang dalam waktu dekat sehingga bisa belajar untuk jatuh cinta dengan dirinya sendiri. Pelantun The Cool for the Summer itu berpisah dengan kekasihnya, Wilmer Valderrama, pada Juni 2016 setelah berkencan selama enam tahun. Sebelum mengambil keputusan melajang, perempuan kelahiran 20 Agustus 1992 tersebut sempat menikmati kisah cinta singkat dengan petarung Luke Rockhold dan Guilherme Vasconcelos.

Setelah tidak lagi memiliki hubungan asmara dengan siapa pun sejak awal Mei lalu, Lovato menikmati hidup melajang. Ia berkeras tidak ingin untuk kembali menjalin hubungan serius sampai menemukan dirinya sendiri. "Saya pikir saya menemukannya, dan saya pikir saya masih menemukannya. Karena itulah, saya tidak menjalin hubungan dengan seseorang, saya menghargai waktu saya sendiri sekarang," katanya, dalam acara hiburan malam Amerika Serikat yang membahas upaya memusatkan perhatian untuk kebutuhan diri.

Lovato menyatakan menghargai waktu yang ia miliki dengan teman-temannya. Ia hanya belajar untuk benar-benar menghargai waktu yang dimilikinya, mengenal dirinya, dan belajar untuk jatuh cinta pada dirinya sendiri sebelum jatuh cinta pada orang lain. Sementara itu, kendati hubungan asmaranya dengan Valderrama telah usai, mereka tetap berteman dekat. (Ant/H-2)