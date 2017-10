Hindari Dusta Pacu Kolaborasi

Grafis/Caksono

"YA, apa pun, dalam dunia kami, bisa saja melakukan kesalahan, tapi tidak boleh berbohong," kata peneliti Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) Dedi Supriadi yang bergelut sebagai peneliti antropologi maritim sejak 90-an.

"Jika seorang peneliti melakukan kebohongan, seluruh hasil kajiannya sarat kebohongan. Padahal, saintis kan profesi seumur hidup. Perbaikan kehidupan diri dan orang lain, yang jadi konsen kajian, tidak tercapai," ujar Dedi yang juga berupaya menjaga komitmennya pada kejujuran saat terlibat sebagai dewan pakar dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Rekomendasinya tentang perlunya perlindungan bagi nelayan didasari risetnya di Xiamen, Tiongkok. Pada Oktober 2016, endapan-endapan sendimentasi di muara-muara sungai dikeruk untuk memperlancar aliran air sehingga meningkatkan produktivitas perairan.

Bergelut pada kasus yang sarat kepentingan itu, Dedi juga mengaku mengasah keterampilan kolaborasinya sebagai ilmuwan dengan pengambil kebijakan, LSM, dan masyarakat.

"Salah satu siasat buat bertahan di dunia riset, kerja sama dengan LSM atau masyarakat. Sebelumnya saya juga meneliti di Badui, Samin, dan Rimba dengan sistem kolaborasi itu," kata Dedi.

Salah satu objektif penelitian merumuskan bahan untuk mendesain kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam pun tercapai ketika peneliti dan pemerintah berkolaborasi.

Materiel baru

Nyatanya potensi Indonesia di bidang riset, divalidasi dalam Innovation of Advanced Materials for a Better World Conference di Yogyakarta, 9-12 Oktober.

Resident Materials Research Society-Indonesia (MRS-Ina) yang juga Kepala peneliti di Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Evvy Kartini mengungkapkan Indonesia punya sedikitnya 400 doktor bidang materiel dan 260-an menjadi anggota MRS Indonesia, mereka berasal dari teknik mesin, kimia, fisika, hingga nuklir.

Bertajuk Innovation of Advanced Materials for a Better World, konferensi diikuti pakar materiel dari 15 negara. "Ini merupakan kesempatan mempromosikan hasil-hasil riset di Indonesia ke internasional," kata Evvy.

Dengan menjadi bagian dari komunitas global, kompetensi dan karya peniliti Indonesia akan diidentifikasi, pun peluang riset bareng. "Dalam konferensi dan kongres ini, sampai 200 abstrak dipresentasikan. Indonesia cukup menarik perhatian dunia dan kita pun paham posisi Indonesia," kata Evvy.

Luar atau dalam negeri

Namun, Evvy memperingatkan lirikan itu juga mesti diwaspadai karena minimnya dukungan dana riset dan fasilitas alat yang terbatas membuat banyak peneliti memilih berkarier di luar negari.

"Saya pernah mengalaminya waktu kembali dari Kanada seusai menyelesaikan postdoctoral fellow-Dept of Physics and Astronomy, McMaster University, Hamilton pada 2001. Saat kembali, kaget karena gaji yang kecil, fasilitas terbatas, dan tidak ada dana penelitian. Padahal, untuk menghasilkan penelitian yang baik, peneliti harus profesional dan fokus," ujar Evvy yang memilih berkarier di Indonesia dengan disiplin menjalin kerja sama dengan sejawatnya di ranah global untuk mengimbangi keterbatasan riset di dalam negeri.

Terhubung dengan Indonesia

Berbeda dengan Evvy, Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, profesor di Center for Environmental Remote Sensing, Universitas Chiba, Jepang, memilih Jepang buat mengembangkan risetnya di bidang rekayasa radar dan pesawat nirawak, tetapi rutin membagi keterampilan dan inspirasi kepada para peneliti hingga mahasiswa di Indonesia.

Pada Jumat (8/9), ia bertandang ke Institut Teknologi 10 November Surabaya, Jawa Timur, melakukan Hinotori-X1 Mission di Makassar, Sulawesi Selatan, hingga melakukan Studium Generale di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Komitmennya untuk tetap terhubung dengan Indonesia itu menjadi dari rangkaian kontribusinya pada pengembangan sains dan teknologi di negeri kelahirannya.

"Sains itu seperti darah, menyerap bahan dasar makanan dan oksigen untuk diubah menjadi energi menjadi daya gerak, dan inovasi otak. Penelitian dan kegiatan akademik akan memacu ekonomi, infrastruktur, inovasi baru, politik, budaya hingga kekuatan pertahanan dan keamanan suatu negara. Indonesia masuk lima negara besar dilihat dari jumlah penduduknya, tetapi kita tertinggal, jawabannya ada pada pengembangan ilmu!" ujar Josaphat.

Ia memperingatkan bahwa negara yang lalai akan ilmu pengetahuan dan teknologi, selamanya akan terjajah karena semua lini kehidupannya akan dipengaruhi oleh hasil inovasi negara lain, jadi mari merdekakan diri! (Rio/Zuq/Che/M-1)