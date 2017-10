Jangan cuma Jadi Konsumen Hasil Riset

Beben Benyamin, peneliti di Institute for Molecular Bioscience, The University Of Queensland, Australia. -- MI/Emir Chairullah

TERUNGKAPNYA kebohongan Dwi Hartanto sedikitnya mengingatkan publik masih memiliki akses terbatas dalam memantau sepak terjang ilmuwan Indonesia di luar negeri. Padahal, apabila hal itu termonitor, pemerintah bisa memanfaatkan keahlian mereka memajukan negeri ini. Salah satunya Beben Benyamin. Doktor lulusan The University of Edinburgh, Skotlandia, itu ahli statistik untuk menelusuri genetika manusia. "Dengan penelitian saya, bisa diketahui kakteristik seseorang dalam menghadapi penyakit. Kita bisa tahu apakah penyakit itu muncul akibat faktor genetik atau pengaruh lingkungan sehingga kita bisa menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut," kata pria yang sudah menetap di Brisbane, Australia, selama satu dekade ini kepada Media Indonesia, di Brisbane, kemarin. Beben kini menjadi peneliti di Institute for Molecular Bioscience, The University Of Queensland (UQ). Ia merintis kariernya di dunia riset dengan hibah-hibah penelitian dari pemerintah. "Sangat kompetitif, sekitar 10%-15% saja kemungkinannya," kata pria yang lulus S-1 dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 2000 dan S-2 dari The University of Sydney pada 2002 itu. Walau Beben masih terhitung sebagai peneliti muda, karya ilmiahnya, baik individu maupun kolaborasi, sudah melampaui jumlah 20. Walaupun sudah betah di Australia, Beben mengaku tidak keberatan pulang ke Indonesia apabila dibutuhkan. "Bagaimanapun nasionalisme juga penting. Namun, sekarang saya masih junior," ujarnya merendah. Beben memberikan kiat kepada pemerintah dan masyarakat untuk mendeteksi apakah karya ilmuwan Indonesia di luar negeri itu nyata atau rekaan. Dengan bantuan mesin pencarian di internet dan situs resmi institusi tempat ilmuwan itu berkarya, hal tersebut sebenarnya mudah dilakukan. "Jadi tidak hanya mendengar klaim dari seseorang yang mengaku ilmuwan, tapi harus verifikasi langsung ke lembaganya." Terkait dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti, Elisabeth Prabawati yang juga mahasiswa doktoral ilmu pangan di UQ menyebutkan pemerintah mulai getol mengucurkan hibah hingga beasiswa. "Yang perlu dipikirkan persebarannya, bagi peneliti dari daerah," ungkap pengajar di Swiss German University, Serpong, ini. Diskoneksi dengan global

Kandidat doktor dari Queensland University of Technology (QUT) Muhammad Ariono Margiono menganggap problem peneliti di Indonesia saat ini ialah diskoneksi dengan dunia ilmu pengetahuan global. "Sering kali peneliti di Indonesia hanya menjadi objek dan konsumen dari ilmu yang dikembangkan secara global," ujar pengajar di Binus University itu. Salah satu ikhtiar yang perlu segera dilakukan ialah publikasi tulisan ilmiah di jurnal internasional. "Jumlah sitasi terhadap tulisan ilmiah tersebut harus yang dipikirkan ke depan supaya kita tidak hanya menjadi sasaran." (Emir Chairullah/M-1)