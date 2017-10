1,5 Juta Kartu E-money Siap Disebar

ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

Dua pekan jelang penerapan sistem pembayaran nontunai di pintu tol, tingkat penggunaan uang elektronik (e-money) baru mencapai 80%. Karena itu, badan usaha jalan tol (BUJT) dan perbankan melakukan kerja sama penjualan 1,5 juta kartu elektronik di seluruh gerbang tol di Indonesia.

Kepala Subbidang Operasi dan Pemeliharaan Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Hadi Suprayitno berharap program dari perbankan dan BUJT itu akan mampu menggugah kesadaran pengguna tol untuk menggunakan uang elektronik. “Kami regulator berharap transaksi di tol lancar sehingga secara tidak langsung mengatasi jumlah antrean kendaraan,” ujar Hadi di Kantor Pusat Jasa Marga, kemarin.

VP Operation Management PT Jasa Marga Tbk, sebagai salah satu operator tol, Raddy R Lukman mengatakan pihaknya siap mendistribusikan sekitar 850 ribu kartu diskon tersebut. BUJT dan perbankan, lanjut Rady, memberikan diskon pembelian kartu kepda setiap pelanggan atau pengguna tol. Jadi, pembeli hanya membayar isi uang elektronik yang sudah ada, yakni Rp50 ribu.

“Kalau sebelumnya beli Rp50 ribu berisi Rp30 ribu, sekarang beli Rp50 ribu isinya Rp50 ribu,” ujar Raddy.

SVP Digital Channel and Financial Inclution PT Bank Mandiri Tbk C Guntur Tri mengatakan penyediaan kartu uang elektronik dengan program diskon itu dilakukan berdasarkan hasil kalkulasi transaksi. Saat ini sudah 1,1 juta hingga 1,2 juta pengguna kendaraan yang sudah memiliki uang elektronik.

Vice President E-Banking BNI Amirul Wicaksono mengatakan setiap bank menyediakan 300 ribu kartu yang akan dijual di seluruh gerbang tol. Bank penyedia uang elektronik di pintu tol ialah Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BCA. (Adi/E-1)