Jatah Pasien Berkurang, Dokter Todongkan Pistol

Ilustrasi

ALT, dokter spesialis salah satu rumah sakit di Duren Sawit, Jakarta Timur, harus berurusan dengan polisi. Dia diamankan karena menodongkan senjata kepada karyawan administrasi yang mengatur pendistribusian pasien.

Terungkap kemudian senjata yang digunakan ternyata pistol mainan. Namun, dokter itu tetap diproses secara hukum lantaran AS, karyawan administrasi, melaporkan kasus itu ke polisi.

Kejadian tersebut berlangsung Sabtu (14/10) sekitar pukul 11.30 WIB.

Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Duren Sawit AK Nevo Suhajendro menguraikan, siang itu ALT datang ke rumah sakit dan mencari Pipit, karyawan bagian administrasi.

ALT bermaksud menanyakan mengapa semakin berkurang pasien BPJS disalurkan kepada dirinya. “ALT merasa pasiennya dialihkan ke dokter lain,” ujar Nevo kepada Media Indonesia, kemarin.

Ternyata Pipit sedang tidak ada di tempat. Saat itu yang bertugas di bagian administrasi ialah AS, rekan kerja Pipit. ALT kemudian marah-marah kepada AS.

Dia menuduh AS yang memindahkan pasiennya ke dokter lain. AS yang merasa tidak melakukan tuduhan itu membela diri membuat ALT semakin marah. ALT lalu mencabut pistol dari pinggangnya dan menodongkan ke kepala AS sambil berkata, “Tadi pagi saya habis belajar nembak. Kalau kamu masih begitu, saya tembak di luar,” teriak ALT seperti yang ditirukan Nevo.

Beberapa orang yang ada di rumah sakit itu kemudian melerai. Namun, AS yang merasa terancam hidupnya tidak menerima diperlakukan demikian. Ia melaporkan kejadian itu ke Polsek Duren Sawit.

Polisi yang mendapatkan laporan langsung meluncur ke rumah sakit dan mengaman­kan ALT. Ketika ia diperiksa, barang bukti senjata yang digunakan ALT mengancam AS ternyata pistol mainan berbahan plastik. “Status ALT masih terlapor,” ujar Nevo.

Sebelumnya, seorang dokter spesialis saraf, Dr Anwari SH Sp KFR MARS MH, juga menakut-nakuti kasir parkir Mal Gandaria City, dengan menembak ke udara. Ia keberat­an membayar parkir sebesar Rp5.000 karena menurutnya pengendara mobil berpelat militer bebas dari pungutan. (Mal/J-2)