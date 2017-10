Pertumbuhan Ekonomi Positif dalam Tiga Tahun Terakhir

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

DALAM tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan yang positif. Hal itu dapat terlihat dari berbagai indikator ekonomi, antara lain dari pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi terkendali, tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan yang menurun.

Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam diskusi yang bertema Pembangunan Ekonomi Baru dan Peningkatan Produktivitas untuk Menunjang Pemerataan.

"Dari angka-angka yang ada memang terlihat bahwa pertumbuhan tingkat kemiskinan, pengangguran, gini ratio, semuanya positif," kata Darmin, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/10).

Darmin mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5%. Di kuartal II 2017 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01%. Tahun ini, kata dia, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi bergerak di angka 5,02%.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa PDB per kapita dalam tiga tahun ini secara konsisten membaik. Tahun 2014 pendapatan per kapita masyarakat Indonesia sebesar Rp 41,915 juta per kapita per tahun yang kemudian naik menjadi Rp 47,957 per kapita per tahun pada tahun 2016.

Darmin menyebut bahwa tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan secara konsisten yang pada Maret 2017 berada di angka 10,64% dari sebelumnya 10,96% pada September 2014. Begitu pula dengan gini ratio yang terus turun secara konsisten. Pada Maret 2015, gini ratio berada di angka 0,408 yang kemudian turun menjadi 0,393 pada Maret 2017.

Namun, diakui Darmin, angka pengangguran tidak menurun secara konsisten. Pada Februari 2015 tingkat pengangguran berada di angka 5,81% yang kemudian meningkat pada Agustus 2015. "Tapi sejak Agustus 2015 kelihatan jelas menurun," katanya. Pada Februari 2017, tingkat pengangguran berada di angka 5,33%.

Sementara untuk inflasi, Darmin mengatakan dalam tiga tahun terakhir ini inflasi selalu di bawah 4%. Bahkan, kata dia, pemerintah bertekad inflasi akan terus menurun hingga 3,5% plus minus 1. (OL-7)