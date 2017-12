Sensasi Baru Menonton Film di Bioskop

Dok. PIK AVENUE

DIGITALISASI telah merambah ke berbagai bidang, termasuk di bioskop. Kini orang datang ke bioskop bukan sekadar menonton film, melainkan mengalami juga sensasi desainnya. Pengalaman itu bisa diperoleh di FLIX Cinema Pantai Indah Kapuk (PIK) Avenue, di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Desain dalam bioskop tersebut tampak futuristis. Semua sudutnya Instagramable. Para pengunjung pun, selain datang untuk menonton film, dapat berfoto ria.

“Sesuai dengan tagline-nya, kami tidak ingin para pengunjung itu datang hanya menonton film, tapi juga dapat merasakan pengalaman baru. Semua yang ada di sini kami desain secara out of the box untuk mencukupi kebutuhan anak muda yang sekarang serbamilenial,” kata Kepala Branding dan Konsultan Pemasaran FLIX Cinema Nazyra C Noer saat temu pers, Selasa (28/11).

FLIX, lanjutnya, ialah singkatan dari future, live, innovation, and experience, yang menawarkan tiga jenis cinema hall untuk para pe­ngunjung. Pertama, Silver Hall seharga Rp50 ribu–Rp70 ribu. Kedua, Gold Hall seharga Rp70 ribu–Rp90 ribu, dan ketiga, Platinum Hall seharga Rp100 ribu–Rp200 ribu.

“Di Platinum Hall, pengunjung bisa mendapatkan kursi yang sandarannya dapat diatur sesuai kebutuhan. Selain itu, diberi selimut dan perangkat USB untuk mengisi ulang baterai gawai masing-masing. Semua fasilitias ini benar-benar kami sesuaikan dengan kebutuhan anak muda zaman sekarang,” tamba Nazyra.

Gandeng seniman

Sebelum menyusun tata letak di dalam bioskop secara keseluruhan, jelasnya lagi, pihak FLIX melakukan FGD dengan para milenial. Bahkan, mereka sempat mendatangkan orang-orang film untuk melihat semua ini, seperti Joko Anwar, Chico Jericho, dan mereka semua senang dengan fasilitas di dalamnya.

Di acara yang sama, Kepala Pengembangan Bisnis FLIX Agung Prasojo mengatakan bioskop merupakan tempat hiburan yang menawarkan interaksi pancaindra. Karena itu, pihaknya berusaha memberikan tampil­an gambar dan suara terbaik untuk para pengunjung.

“Kalau di beberapa bioskop, sound system-nya itu biasanya pakai Dolby 7.1. Nah punya kita, seperti di hall 4, pakai DTXX 11.1. Artinya, dengan teknologi seperti ini, pengunjung akan merasakan sensasi sungguh luar biasa. Misalnya, saat ada dialog, mereka seperti sedang mengikuti percakapan tersebut,” jelasnya.

FLIX Cinema merupakan proyek baru PT Agung Sedayu Group yang mulai diumumkan pertengahan tahun lalu. Sementara ini, hanya terdapat di PIK Avenue Mall.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan, pembelian tiket di FLIX Cinema tidak menggunakan sistem konvensional seperti di bioskop pada umumnya. Pengunjung dapat membeli tiket elektronik melalui aplikasi FLIX, FLIX daring, serta kotak elektronik yang tersedia di depan bioskop FLIX.

Dalam mengembangkan bisnis, FLIX Ci­nema juga bekerja sama dengan ONX Idea Studio dan RURU Gallery untuk menghimpun sejumlah seniman agar tampil dalam FLIX [ART] Exhibitions.

Sejumlah seniman yang bergabung dalam pameran tersebut, misalnya Irfan Nugroho, Dhado Wacky, Muchlis Fachri, Mahaputra Wikandhitya, Reza Mustar, Sanchia, dan Narpati Awangga. (*/X-7)