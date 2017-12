Teo dan Jing Berebut Gelar Juara Dunia Wanita

thinkstock

ONE Championship (One) akan menggelar Women’s Strawweight World Championship di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada 20 Januari mendatang. Pertandingan itu menjadi laga perdana One pada 2018 dan akan mempertemukan Tiffany Teo dari Singapura dan Xiong Jing Nan dari Tiongkok. Chairman dan CEO One Chatri Sityodtong mengatakan kedua wanita petarung itu akan bersaing dengan kemampuan di level terbaik mereka. “Ini akan menjadi pertarungan yang menarik untuk para penggemar yang menyaksikannya. Kami akan memahkotai juara dunia Women’s Strawweight pertama,” kata Sityodtong di Jakarta, rabu (20/12).

Teo adalah atlet bela diri wanita yang tengah menanjak dan bertarung di divisi Strawweight One dan memiliki rekor sempurna dengan tujuh kemenangan dan tanpa kekalahan sekali pun termasuk tiga kemenangan submission dan dua knockout (KO).

Teo memulai latihannya dengan taek­wondo sebelum masuk dunia tinju dan muaythai dan kemudian berpindah ke ring One. Sementara itu, dengan rekor 10-1, Jing Nan dikenal sebagai satu dari tiga petarung bela diri wanita teratas di Tiongkok. (Beo/R-4)