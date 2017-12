Jalur Puncak akan Ditutup selama 12 Jam

ANTARA

PEMBERLAKUAN jalan bebas kendaraan akan berlaku di sejumlah daerah yang menjadi pusat kegiatan maupun kemacetan. Kebijakan itu dilakukan untuk kenyamanan maupun keamanan warga yang ingin menikmati malam pergantian tahun.

Salah satunya ialah jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kepolisian Resor Bogor akan melakukan penutupan jalur Puncak dari arah Jakarta maupun sebaliknya selama 12 jam. “Saya minta penekanan khusus di Puncak akan ditutup menjadi semacam car free day,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Jakarta, kemarin.

Kebijakan itu berlaku pada 31 Desember 2017 mulai pukul 18.00 WIB hingga 1 Januari 2018 pukul 06.00. Pada kesempatan terpisah, Kasatlantas Polres Bogor Ajun Komisaris Hasby Ristama mengatakan pengaturan lalu lintas pada malam pergantian tahun di kawasan wisata Puncak ada beberapa skenario. Salah satunya dilakukan dengan penutupan jalur.

Skenario pengaturan lalu lintas lainnya ialah pada 31 Desember 2017, sebelum ditutup, pihaknya akan mulai memberlakukan one way ke bawah, dari pukul 13.00 hingga 17.00. “Kita imbau masyarakat agar datang lebih awal. Datang jam 09.00, 10.00, karena pukul 13.00 kita berlakukan proses one way, ke bawah sampai pukul 17.00. Jadi diberikan kesempatan satu jam untuk masyarakat bisa naik lagi ke atas,” ungkap Hasby.

Kebijakan penutupan jalan juga diberlakukan Polda Bali di jalur wisata Pantai Kuta, Kabupaten Badung. Kapolda Bali, Irjen Petrus Golose menjelaskan, seperti tahun-tahun sebelumnya, penutupan arus lalu lintas khususnya di jalur wisata Pantai Kuta mulai dilakukan pukul 15.00 Wita pada Minggu (31/12) dan dijadwalkan dibuka Senin (1/1) pukul 06.00. Hal itu dilakukan karena kawasan Kuta menjadi salah satu pusat berkumpul wisatawan melepas akhir tahun.

Kawasan yang bebas kendaraan ialah Jalan Legian, Jalan Pantai Kuta dan Jalan Melasti. Untuk itu, polisi akan melakukan sejumlah pengalihan arus lalu lintas di seputar kawasan Kuta.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat, juga akan melakukan kebijakan penutupan jalan karena akan memusatkan acara perayaan Tahun Baru 2018 di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Minggu (31/12) malam.

“Kami memprediksi peserta perayaan tahun baru nanti berkisar lebih dari 100 ribu orang sesuai dengan situasi serupa pada periode sebelumnya,” kata Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi Deded Kusmayadi di Bekasi, Rabu (27/12).

Di Palembang, Sumatra Selatan, penutupan jalan berlaku di kawasan Jembatan Ampera mulai pukul 22.00 hingga 01.00.

KCI dan Trans-Jakarta

Terkait dengan transportasi di Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan menambah 23 perjalanan di area Jabodetabek di malam tahun baru. Penambahan perjalanan itu memberikan kesempatan kepada warga di daerah penyangga untuk menikmati tahun baru di Ibu Kota. KCI pun menambah waktu pelayanan hingga pukul 02.00 (dini hari) dengan waktu tunggu KRL menjadi 30 menit saat pergantian tahun.

Vice President Corporate Communication PT KCI Eva Chairunissa mengimbau penumpang untuk tidak membawa petasan atau kembang api selama melakukan perjalanan di KRL. Petugas tidak akan segan menyita barang dan menurunkan penumpang di stasiun terdekat bila kedapatan membawa petasan atau kembang api.

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Waka Dishub) DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mengungkapkan bus Trans-Jakarta tetap memberikan pelayanan pada malam pergantian tahun. Karena itu, warga yang hendak merayakan malam pergantian tahun di kawasan Jl Sudirman-Jl MH Thamrin dan sekitar Monas diimbau untuk menggunakan transportasi.

“Kami telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk menunjang kegiatan acara malam tahun baru 2018, dan memastikan layanan bus Trans-Jakarta akan tetap berlangsung,” ujar Sigit. (Ssr/aya/Ant/S-1)