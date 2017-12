Hobi Jalan Cepat di Bandara

Dok Mi

PRIA yang saat ini berusia 59 tahun tersebut masih aktif menduduki berbagai posisi strategis yang membidangi masalah kerukunan antarumat beragama. Salah satunya adalah sebagai Chairman of Center of Dialogue and Cooperation of Civilization (CDCC) yang berkantor di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Presiden Jokowi mengangkat Din Syamsuddin menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban. Dalam satu bulan lebih Din menduduki posisi ini sudah menerima tiga tamu dari luar negeri, semuanya memuji Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, bahkan yang dari Italia mengatakan ini bisa menjadi model dunia dan Indonesia menjadi jembatannya. “Inilah yang harusnya mendorong kita untuk merajut kembali langkah-langkah pencegahan terhadap konfl ik laten untuk tidak mengemuka, kemudian secara dewasa menghadapi demokrasi dan mempunyai komitmen kepada persatuan dan kesatuan,” ujar Din.

Meskipun sibuk dan jarang berolahraga, salah satu kunci untuk menjaga kesehatan di usianya saat ini, Din mengaku dengan menjaga hatinya. “Saya tidak sempat olahraga, tapi saya me-manage hati. Keikhlasan dan tawakal, kalau ada waktu baru beristirahat,” ungkap Din kepada Media Indonesia di Kantor CDCC Jakarta, Selasa (12/12). Selain tidak sempat olahraga karena kesibukannya tersebut, bahkan dirinya sering mengejar pesawat di bandara karena sering datang pada menit-menit terakhir penerbangan. “Hobi jalan cepat di airport, itu kan olahraga juga, kebetulan hampir setiap hari bepergian jadi olahraga juga,” tuturnya sambil tertawa. (Riz/M-2)