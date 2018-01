Indonesia-India Bahas Kerja Sama Hukum dan Keamanan

DOK KEMENKO POLHUKAM

KERJA sama bilateral antara Indonesia dan India terkait penanganan persoalan di bidang hukum dan keamanan, disepakati untuk menjadi agenda rutin tahunan.

Pertemuan tersebut juga ikut membahas isu terorisme dan radikalisme di kawasan.

Kesepakatan itu dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bersama Penasihat Keamanan India Shri Ajit Kumar Doval, saat menggelar The First Indonesia-India Security Dialogue (IISD-1) di New Delhi, India, Selasa (9/1).

Berdasarkan informasi yang diterima Media Indonesia dari Kementerian Koordinator Polhukam, Rabu (10/1), pertemuan tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut dari sejumlah kesepakatan antara Indonesia-India untuk meningkatkan kerja sama kedua negara.

Menurut Wiranto, IISD-1 sejatinya menjadi kelanjutan dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke India pada 11 Desember silam. Kala itu materi pertemuan yang dihadiri Presiden tertuang dalam India-Indonesia Joint Statement during the State Visit of President of Indonesia to India.

Selain itu, sambung dia, pembahasan kerja sama kedua negara pun merupakan tindak lanjut dari kegiatan bilateral lainnya. Kegiatan itu ialah pertemuan India-Indonesia Eminent Person's Group, yang kemudian tertuang dalam bentuk Vision Statement 2025, di New Delhi, India, pada Desember 2016.

"IISD pertama ini adalah pertemuan tingkat menteri di bidang hukum dan keamanan Indonesia dan India, yang membahas peningkatan kerja sama kedua negara. Diharapkan hasil pertemuan ini dapat mendukung berjalannya implementasi kerja sama ke dua negara di bidang hukum dan keamanan," ujar Wiranto.

Wiranto menambahkan bahwa IISD-1 ini juga telah menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk meningkatkan kerja sama strategic partnership Indonesia-Indonesia, terutama dalam penanganan masalah hukum dan keamanan, termasuk isu terorisme dan radikalisme di kawasan.

"Kami bersyukur bahwa pertemuan ini berlangsung dengan sangat konstruktif. Selain itu juga menghasilkan langkah-langkah konkret yang akan ditindaklanjuti kedua oleh negara dalam bidang countering terrorism, keamanan maritim, cyber security, dan defence cooperation. Serta kemungkinan adanya kerja sama pertukaran ulama, cendekiawan dan pelajar muslim di antara kedua negara," tandas Wiranto lagi.

Lebih jauh, terang dia, pertemuan serupa bakal menjadi agenda tetap kerja sama Indonesia-India. Dalam kegiatan itu turut hadir delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan sejumlah kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Polhukam. "Pertemuan selanjutnya akan diadakan di Indonesia," pungkas Wiranto. (OL-4)