Celine Dion Gelar Konser di SICC Juli Mendatang

AFP PHOTO / VALERY HACHE

PENYANYI kelas dunia Celine Dion, 49, memastikan akan menggelar konser di Jakarta, Sabtu (7/7).

"Telah terkonfirmasi, Celine Dion Live 2018 Tour in Jakarta, Sabtu (7 Juli 2018) di Sentul International Convention Center. Promoted by: AEG Presents, PK Entertainment and Sound Rhythm," tulis promotor konser Sound Rhythm melalui akun media sosialnya, Jumat (12/1).

Pelantun lagu fenomenal My Heart Will Go On yang menjadi soundtrack film Titanic tersebut juga mengonfirmasi kepastian rangkaian konsernya.

"Halo semuanya, ini Celine Dion. Dan saya amat bersemangat untuk memberitahu kalian kami akan mengadakan tur konser di wilayah Asia-Pasifik pada Juli dan Agustus tahun ini," katanya.

"Kami berencana konser untuk kali pertama dalam sepanjang karier saya, dan juga kembali ke negara yang pernah saya datangi sebelumnya. Dan saya tak sabar berada di sana dengan kalian, dan bertemu dengan kalian," ungkap penyanyi berkebangsaan Kanada tersebut. (OL-4)