CLS Knights Tetap Optimistis Hadapi Singapura Slingers

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

KEKALAHAN telak selama lima kali berturut-turut di ajang Liga Basket ASEAN (ABL) 2017/2018 tidak membuat CLS Knights patah arang. Mereka memilih membenahi tim dan menjadikan momen kontra Singapura Slingers hari ini sebagai momen kebangkitan mereka.

Di atas kertas, Slingers jelas lebih diunggulkan. Sebabnya, pada pertandingan kandang Desember lalu saat bertemu Slingers, CLS Knights Indonesia kalah dengan skor 79-71.

Meski demikian, pelatih CLS Knights Koko Heru Setyo Nugroho meminta anak asuhnya tak patah semangat, apalagi dengan kehadiran penasihat dari AS James Clark yang telah didatangkan untuk membenahi pertahanan dan serangan tim.

"Saya berterima kasih kepada manajemen CLS Knights dan menyambut baik kedatangan James Clark untuk membantu saya. Beliau sahabat Phil Handy (asisten pelatih Cleveland Cavaliers). Menghadapi Slingers preview-nya hanya reminder saja ke para pemain untuk keep everything simple," ujar Koko. "Lalu saya beri how to jika situasi sedang up atau down. Hal lain ialah outwork energi dan effort dari last game serta lebih disiplin.(Rul/R-4)