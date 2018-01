Marsha Timothy : Nominasi Aktris Terbaik Asia

DOK. INSTAGRAM

PEMAIN film Marsha Timothy, 38, baru-baru ini diumumkan masuk deretan calon aktris terbaik di ajang Asian Film Award. Perempuan yang akrab disapa Caca itu dinominasikan untuk perannya sebagai Marlina dalam film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak. Ia akan bersaing dengan empat aktris lain Asia, yaitu Yu Aoi (Birds without Names), Sylvia Chang (Love Education), Kim Min-hee (The Day After), dan Zhou Dongyu (This is not What I Expected).

"Saya merasa terhormat menjadi nominee untuk penghargaan ini bersama talenta-talenta terbaik di Asia," ungkap Marsha seperti dilansir Antara, Jumat (12/1).

Dalam Asian Film Award, film Marlina juga mendapat nominasi untuk kategori sinematografi terbaik, desain produksi terbaik, dan tata suara terbaik. Film tersebut sebelumnya sempat diputar di Festival Film Cannes, Melbourne International Film Festival, Toronto International Film Festival, Sitges International Film Festival, dan Busan International Film Festival. Pada ajang Sitges yang digelar pada Oktober lalu, Marsha berhasil menyabet penghargaan sebagai aktris terbaik.

Asian Film Award digelar setiap tahun sejak 2007 oleh Hong Kong International Film Festival Society untuk merayakan bakat-bakat terbaik dari para profesional industri film Asia. Ajang tahun ini akan digelar pada Maret mendatang di Makau.