Holding Migas Tinggal Izin Menkeu

ANTARA

PENGGABUNGAN atau holding badan usaha milik negara (BUMN) sektor minyak dan gas (migas) akan segera rampung.

Saat ini, tahapannya tinggal mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Deputi Usaha Energi, Logistik, Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan hal tersebut saat diskusi bertema Empowering the nation through value creation of holding company, di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan pembahasan holding migas sudah rampung di tataran Kementerian BUMN.

Selanjutnya, jika sudah disetujui menteri keuangan, segera disusul dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Setelah itu, PGN akan mengakuisisi Pertagas dan berujung di holding migas dengan induknya PT Pertamina.

"Jadi tujuan pembentukan holding migas ini bukan untuk memperbesar Pertamina semata, melainkan juga PGN. Kita harapkan dua-duanya semakin lebih besar lagi," katanya.

Menurut Edwin, manfaat yang akan lahir dari holding ialah modal bisnis akan lebih berdaya saing jika dibandingkan dengan usaha sendiri-sendiri.

Selain itu, kata dia, mata rantai usaha dari hulu ke hilir juga akan lebih terinteg-rasi.

Manfaat lainnya ialah meningkatkan efisiensi operasional.

"Dengan dibentuknya holding migas, harapannya nanti harga gas bisa lebih kompetitif melalui tata kelola yang baik dari hulu sampai hilir," ujar anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, yang ditemui di kesempatan terpisah.

Negeri jiran

Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) Toto Pranoto menilai kebijakan pembentukan holding company BUMN terbukti berdampak positif bagi perusahaan.

Bahkan, kata dia, mampu menggulirkan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan bisnis pada swasta, dan meningkatkan posisi tawar entitas bisnis Indonesia di mata internasional.

"Stimulasi pembangunan yang baik pada pemerintahan saat ini secara tidak langsung juga menstimulasi BUMN terus mengembangkan kemampuan inovasi, ekspansi, dan menciptakan nilai korporasi," ujarnya.

Toto mengungkapkan gagasan membentuk holding company BUMN mulai terbentuk sejak kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dilanda krisis moneter pada 1997/1998.

Hal serupa juga terjadi di Singapura dan Malaysia. Singapura memiliki holding BUMN bernama Temasek Holdings dan Malaysia dengan nama Khazanah Nasional.

Menurut data LM FEB UI, dari posisi aset besaran BUMN Indonesia, Singapura, dan Malaysia, masing-ma-sing tumbuh sebesar 42,3%, 128,99%, dan 10,77%.

Ia berpendapat bentuk holding BUMN Singapura dan Malaysia sebenarnya tetap lebih baik ketimbang BUMN Indonesia.

Pasalnya, dalam 5 tahun terakhir, aset BUMN kedua negara itu mampu tumbuh signifikan.

Toto mengungkapkan, rasio aset Temasek terhadap PDB Singapura pada 2012 sebesar 93,87 % atau senilai S$361,49 juta, sedangkan pada 2016 menjadi S$410,27 juta atau tumbuh hingga 128,99%. (E-2)