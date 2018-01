MI/ROMMY PUJIANTO

ATLET bulu tangkis asal Indonesia Tontowi Ahmad, 30, dan istrinya Michelle Harminc, dikaruniai putra kedua yang lahir pada Jumat (19/1) lalu.

'Alhamdulillah... welcome to the world my baby boy my name is Arsya Alfarezel Ahmad', tulis Tontowi dalam akun Instagram-nya, @Tontowi18.

Putra pertama mereka, Danish Arsenio Ahmad, ialah yang memberikan nama Arsya pada adiknya. Artinya, tertinggi, sedangkan Alfarezel berarti kebaikan yang sempurna.

Arsya lahir pada pukul 13.25 WIB di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan, dengan berat 3,2 kilogram dan panjang 50 sentimeter, melalui proses operasi caesar.

"Alhamdulillah ibu dan bayi dalam kondisi sehat semua," kata Tontowi.

Ia berharap Arsya menjadi anak yang sehat, pintar, ganteng, berbakti kepada kedua orangtua dan sukses di dunia dan akhirat.

Di sela kebahagiaan menyambut kehadiran putra keduanya, peraih medali emas Olimpiade Rio de Janeiro 2016 itu tetap harus menjalani latihan bersama pasangan gandanya, Liliyana Natsir. (Ind/H-2)