Eks Dirjen Pajak jadi Pengurus Partai Golkar

ANTARA

SEJUMLAH nama baru menghiasi susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Tak terkecuali tokoh yang berasal dari kalangan profesional.

"Satu setengah tahun Partai Golkar bisa berkonsentrasi dan berkontribusi pada pemerintahan Jokowi JK," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin (22/1).

Satu di antara tokoh yang dipilih yakni mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi. Ken diposisikan sebagai Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi mendampingi Aziz Syamsuddin.

"Pak Ken pengalaman di sektor fiskal," ucap dia.

Selain Ken, Airlangga juga memasukkan kalangan profesional di bidang ekonomi makro. Pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Umar Juoro diamanahi sebagai Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) DPP Partai Golkar.

"Khusus di bidang ekonomi pembangunan, kita serahkan kepada Umar Juworo," kata Menteri Perindustrian ini.

Airlangga menuturkan kehadiran tokoh profesional diharapkan bisa mempercepat target Partai Golkar sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Partai berlambang pohon beringin ini menargetkan bisa meraup antara 16% hingga 18% suara.

"Tentu profesionalisme harus kita dukung. Kita konsentrasi di masing masing bidang," kata dia. (MTVN/OL-6)