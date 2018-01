PLN-ITS Sepakati Kerja Sama Studi Ketenagalistrikan

Ist

PLN terus melakukan pengembangan pendidikan, penelitian dan penerapan teknologi ketenagalistrikan dengan sejumlah universitas terkemuka di Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan penandatanganan 6 dokumen kesepakatan (head of agreement) antara PLN dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya yang dilakukan di kampus ITS, Senin (22/01).

Head of agreement (HoA) itu merupakan perjanjian yang lebih mengikat daripada MoU, berisi gambaran umum lingkup pekerjaan kerja sama unit-unit PLN dengan ITS. Tindak lanjut dari HoA ini nantinya adalah kontrak/perjanjian kerja sama.

Dalam penandatangan HoA itu, ITS diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha (BPPU) ITS, Ketut Gunarta. Adapun PLN, dalam hal ini unit-unit PLN Regional Sumatra, diwakili oleh unit-unit Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU), Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (KITSBS), Wilayah Sumut, Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR), Wilayah Bangka Belitung dan Distribusi Lampung.

Selain itu, penandatanganan juga dilakukan antara ITS dengan PT PJB. Penandatanganan disaksikan pula oleh Direktur Bisnis Regional Sumatera, Direktur Utama PT PJB Iwan Agung Fistantara, serta Kepala Divisi Pengembangan PT PLN Regional Sumatra Budi Pangestu.

Direktur Regional Bisnis Sumatra, Wiluyo Kusdwiharyo menyatakan pentingnya kerja sama ini untuk mengembangkan inovasi dan sharing knowledge.

"Kami harap kerja sama ini nantinya bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru yang bisa menciptakan teknologi dan kinerja yang efisien untuk perkembangan infrastruktur kelistrikan Tanah Air," ungkap Wiluyo.

Diharapkan kerja sama ini akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi PLN, hasil studi ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan lapangan yang dihadapi, maupun untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pemerintah. Adapun ITS dapat mengaplikasikan teori dan melakukan inovasi dalam kondisi yang nyata di lapangan.

HoA ini merupakan tindak lanjut dari lawatan PLN dan sejumlah rektor universitas dan praktisi pendidikan ke Tiongkok pada akhir 2017 lalu. Juga menjadi implementasi penandatanganan MoU tentang Pendidikan, Penelitian dan Penerapan Teknologi Ketenagalistrikan antara Direktur Human Capital Management PLN Muhamad Ali dan Rektor ITS, Prof Joni Hermana, pada 29 November 2017 lalu.

Setidaknya terdapat total 36 kerja sama bidang ketenagalistrikan yang akan dilakukan, yang kajian studinya meliputi sisi pembangkitan hingga aspek distribusi. Terdiri dari 25 kerja sama antara ITS dengan PLN Regional Sumatra, dan 11 kesepakatan kerja sama antara ITS dengan PT. PJB. (RO/X-12)