Kenaikan Harga Pertalite dan Dexlite Dikeluhkan Warga Batam

Dok. MI/Arya Manggala

HARGA Pertalite dan Dexalite di Kepulauan Riau (Kepri) naik tanpa permberitahuan membuat banyak pengguna kendaraan bermotor di Batam kaget adanya kenaikan Rp100 per liter. Harga Pertalite sebelumnya Rp7.900 per liter naik menjadi Rp8.0000 per liter sedangkan Dexlite Rp7.600 per liter naik menjadi Rp7.800 per liter.

"Yah kalo ada kenaikan mestinya ada sosialisasi sehingga masyarakat tidak kaget. Ini tidak udah naik duluan baru diberi tahu. Yah sempet kaget juga sih. Bagaimana pun konsumen itu sebagian besar masyarakat yang memiliki kendaraan tidak keberatan jika memang ada kenaikan asalkan diberitahu sebelumnya, akan lebih baik jika ada keterbukaan," kata Rosmauli Sitanggang, salah seorang konsumen, Selasa (23/1).

Hal senada juga dikatakan oleh konsumen lainnya, Yolandra Fadilla. Dia mengatakan kenaikan Rp100 maupun Rp200 itu akan memberikn dampak yang besar bagi pengguna bahan bakar, khususnya yang memiliki kendaraan roda 4 dan dua di Batam.

"Yah sosialisasi terlebih dahulu itu lebih baik dari pada tidak. Ini kan bagus bagi pencerahan masyarakat di Batam,"? ujarnya.

Senada dengan itu, Komisi II DPRD Kepri Ruslan Kasbulatov mengatakan mengatakan Pertamina harusnya berkoordinasi terlebih dahulu sebelum memberlakukan kenaikan harga. Minimal dua hari sebelum kenaikan ada sosialisasi, jadi tidak menimbulkan reaksi di masyarakat. Ini tidak baru mendapatkan informasi setelah mengisi bahan bakar di SPBU.

Dia berharap agar kenaikan serupa jangan membebani masyarakat ke depannya, jika memang naik informasikan terlebih dahulu guna memberikan kesempatan kepada masyarakat memberikan tanggapan.

Sementara itu, Sales Executive Retail Wilayah XII Pertamina Kepri, Ida Bagus Ru Adhi Atma Wiguna mengatakan kenaikan harga BBM itu disesuaikan dengan harga di pasar internasional atau harga minyak dunia.

"Kenaikan dilihat dari fluktuasi harga minyak dunia. Kalau fluktuasinya naik, ya memang ada penyesuaian. Kalau menurun juga ada penyesuaian. Nah kebetulan ini ada kenaikan harga minyak secara internasional, makanya ada penyesuaian dari harga pertalite," katanya.

Dia menjelaskan di Batam perubahan harga hanya Pertalite dan Dexlite. Sementara Pertamax Plus dan Pertamax Turbo, serta Premium dan Solar tidak ada perubahan. (OL-6)