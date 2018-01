Pemerintahan Amerika kembali Beroperasi

AFP PHOTO / MANDEL NGAN

SETELAH sempat memicu kehebohan, pemerintahan Amerika Serikat (AS) kembali beroperasi pada Selasa (23/1) setelah 150 suara dari 266 suara di DPR AS sepakat mencairkan pendanaan federal selama tiga minggu. Hal itu terjadi beberapa jam setelah anggota Senat AS dari Partai Demokrat melunak setelah adanya jaminan dari Partai Republik bahwa akan digelar pemungutan suara terkait dengan kebijakan imigrasi AS pada beberapa pekan mendatang. Dengan dukungan Demokrat, undang-undang untuk mendanai pemerintah AS sampai 8 Februari dengan mudah lolos dari Senat.

Politisi Partai Republik Kevin McCarthy mengatakan, “Mudah-mudahan, kita belajar dari hal ini. Semoga hal ini tidak pernah kembali menyandera pemerintah.” Presiden AS Donald Trump menandatangani rancangan undang-undang untuk anggaran itu menjadi undang-undang pada Senin (22/1) malam waktu setempat sehingga para pegawai federal dapat kembali beraktivitas normal mulai Selasa (23/1) waktu setempat. “Saya tahu ada kelegaan episode ini akan segera berakhir. Namun, ini bukan saatnya untuk menepuk punggung sendiri. Belum sedekat itu,” kata juru bicara Gedung Putih Paul Ryan.

Kebuntuan sesaat sejak Jumat (19/1) tersebut sempat mengancam nasib ratusan ribu pegawai federal AS. Trump pun mengklaim kemenangan atas keberhasilannya membuka kembali pemerintahan AS, sedangkan Gedung Putih tidak berminat mendapatkan pujian setelah penutupan dramatis tersebut. “Saya senang Demokrat di Kong­res telah sadar,” kata Trump. “Kemenangan besar bagi Partai Republik atas Demokrat di Shutdown,” cicit Trump di Twitter, Senin (22/1) malam. Dia menambahkan, “Sekarang saya menginginkan kemenangan besar bagi semua orang, termasuk Partai Republik, Demokrat, dan DACA, tapi terutama untuk keamanan militer dan perbatasan. Kami harus bisa ke sana. Sampai jumpa di meja perundingan!”

Kemungkinan buntu

Schumer juga mengatakan kepada Ketua Senat AS Mitch McConnell agar Partai Republik memberikan upayanya untuk mengatasi kekhawatiran Partai Demokrat terkait Undang-Undang DACA/Deferred Action on Child Arrivals. Perisai bagi 700 ribu imigran yang masuk AS sejak masih anak-anak dari deportasi itu akan berakhir pada 5 Maret mendatang. “Jika dia (McConnell) tidak, tapi saya berharap dia akan melakukannya, dia akan melanggar kepercayaan bukan hanya senator Demokrat, melainkan juga anggota partainya sendiri,” kata Schumer.

Senator Tim Kaine menyimpulkan pandangan Demokrat yang lebih optimistis dengan berkata, “Kami mendapat komitmen yang saya rasa sangat baik.” Namun, Trump dianggap ber­gerak untuk melemahkan Demokrat dengan mengatakan hanya akan menerima reformasi imigrasi yang komprehensif. “Kami akan melakukan kesepakatan jangka panjang mengenai imigrasi jika, dan hanya jika, itu bagus untuk negara kita,” imbuhnya. Dengan deretan fundamental mengenai imigrasi dan pendanaan tembok perbatasan Trump yang belum terselesaikan, Partai Republik dan Demokrat mungkin akan menemui kembali jalan buntu serupa pada 9 Februari. (AFP/I-2)