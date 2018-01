Ini 7 Hal yang Perlu Anda Tahu sebelum Grammy Award 2018 Dimulai

Ist

ACARA Grammy Awards ke-60 akan digelar Minggu (28/1) malam waktu New York, atau Senin (29/1) pagi WIB. Bintang-bintang dari industri musik akan berkumpul untuk merayakan karya terbaik tahun 2017 dan bersaing untuk membawa pulang piala dalam 84 kategori.

Namun, Grammy bukan hanya tentang sebuah ajang penghargaan. Di sana juga akan ada pertunjukan bertabur bintang. Pink, Lady Gaga, Sam Smith, Luis Fonsi dan Daddy Yankee siap memeriahkan panggung Grammy. SZA, Sting, dan Childish Gambino juga dijadwalkan tampil.

Organisasi di belakang Grammy, The Recording Academy, telah mengungkap nominasi tahun ini, namun masih banyak yang perlu diketahui. Dilansir dari laman E!, Berikut tujuh fakta penting yang perlu diketahui sebelum Grammy Awards 2018 dimulai.

1. James Corden sebagai MC

Untuk tahun kedua berturut-turut, host Late Late Show, James Corden, bertugas sebagai pemandu jalannya acara Grammy Awards 2018. Selain telah menjadi MC dalam Grammy 2017 Grammy, dia juga menjadi tuan rumah Hollywood Film Awards 2017 dan serta Tony Award 2016.

2. Digelar di New York

Setelah 15 tahun yang panjang, Grammy kembali dihelat di New York. Acara penghargaan ini biasanya diadakan di Los Angeles. Untuk merayakannya, akan ada penampilan spesial Broadway untuk menghormati musik Andrew Lloyd Webber dan Leonard Bernstein. Ikon Broadway Patti LuPone dan bintang "Dear Evan Hansen" Ben Platt juga akan tampil.

3. Jay-Z, Kendrick Lamar dan Bruno Mars memimpin nominasi

Jay-Z sudah memiliki 21 Grammy tapi mungkin dia akan menambahkan beberapa lagi ke raknya. Masuk dalam delapan kategori, rapper "4:44" memiliki nominasi terbanyak dalam Grammy 2018.

Kendrick Lamar dan Bruno Mars berada di belakang Jay-Z. Rapper "HUMBLE" ini memiliki tujuh nominasi, sedangkan penyanyi "24K Magic" itu mengantongi enam nominasi.

Ketiganya masuk dalam kategori Record of the Year dan Album of the Year.

4. Taylor Swift dan Ed Sheeran masuk dua nominasi

Taylor Swift dan Ed Sheeran meluncurkan album yang sangat populer di tahun 2017. Swift merilis 'Reputation', sementara Sheeran meluncurkan debutnya '÷.'

Namun, banyak fans yang kaget karena keduanya hanya mendapat masuk dalam dua kategori.

Sheeran diunggulkan dalam kategori Best Pop Vocal Album dan Best Pop Solo, tetapi dia tidak masuk dalam kategori Album of the Year, seperti yang pernah terjadi pada album 'X', ataupun kategori Record of the Year, seperti pada lagu 'Thinking Out Loud'.

Adapun Swift, dia diunggulkan dalam Best Song Written for Visual Media untuk lagu duetnya dengan Zayn Malik yang merupakan soundtrack dari film 'Fifty Shades Darker' berjudul 'I Don't Wanna Live Forever'. Dia juga masuk dalam kategori Best Country Song untuk lagu 'Better Man' yang dia tulis untuk grup musik country Little Big Town.

Tanggal rilis album Swift adalah salah satu alasan mengapa dia tidak dinominasikan dalam kategori yang lebih banyak.

Penyanyi tersebut meluncurkan albumnya pada 10 November 2017. Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan Grammy 2018, album tersebut harusnya dirilis antara 1 Oktober 2016 hingga 30 September 2017. Namun, lagunya 'Look What You Made Me Do' yang dirilis pada bulan Agustus, memenuhi syarat.

Jadi, tidak perlu khawatir, bisa saja album tersebut memenuhi syarat untuk Grammy 2019.

5. Kolaborasi antarbintang

Selain penghargaan, Grammy akan menampilkan sejumlah kolaborasi luar biasa. Kendrick Lamar akan tampil di panggung bersama U2 dan Dave Chapelle untuk membuka acara.

Anda juga bisa melihat Miley Cyrus bernyanyi bersama Elton John, Bruno Mars tampil bersama Cardi B dan DJ Khaled tampil bersama Rihanna.

Selanjutnya, Alessia Cara, Khalid dan Logic akan tampil dengan grup pencegah bunuh diri yang dipilij dari National Suicide Prevention Lifeline. Mereka akan menyanyikan lagu '1-800-273-8255', nomor telepon National Suicide Prevention Lifeline.

6. Penampilan pendatang baru

Untuk beberapa artis, acara tersebut akan menandai debut resmi mereka di Grammy. Alessia Cara pertama kalinya masuk nominasi, sementara Khalid dan SZA sudah lima kali masuk dalam nominasi Grammy. Cardi B, Logic, Julia Michaels dan Kesha juga masing-masing telah meraih dua penghargaan Grammy.

7. Catat waktu dimulainya acara!

Tidak memiliki tempat duduk di Madison Square Garden? Tidah masalah. Anda dapat menonton pertunjukkan besar tersebut secara langsung di CBS Minggu (28/1) malam pukul 19.30 waktu New York, atau Senin (29/1) pukul 07.30 WIB. (OL-2)