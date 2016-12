Lebih Syahdu tanpa Kembang Api

SENYUM Daniel mengembang seusai menulis di sebuah kertas kecil warna kuning (post it). Kertas itu kemudian ditempelkannya ke sebuah papan. Pada kertas berukuran 5 cm x 3cm itu, pria berusia 31 tahun tersebut menuliskan harapannya di 2017 yang hanya tinggal hitungan hari lagi. "Indonesia semoga bisa lebih baik, ekonominya dan tentu tenteram damai," kata Daniel sembari menunjukkan kertas dituliskannya '2017 wishes, Indonesia for better future.'

Daniel merupakan satu dari ratusan tamu Hotel Artotel Thamrin, Jakarta Pusat, yang telah menuliskan harapannya di dinding harapan (wall of hope) untuk tahun mendatang. Pihak hotel sengaja menyediakan (wall of hope di lobinya. Setiap lembaran kertas yang ditulis tamu, pihak hotel akan menghargainya Rp5.000. Uang itu nantinya akan dikumpulkan dan akan didonasikan ke yayasan anak penyandang disleksia.

"(wall of hope sudah kami buka sejak 1 Desember sampai 31 Desember 2016 dengan target 1.000 post it. Awal Januari 2017 nanti jumlah post it dikalikan Rp5.000 akan kami sumbangkan," kata Yulia Maria, Corporate Marketing Communication Manager Artotel Indonesia saat ditemui, Rabu (21/12). Selain di Jakarta, Artotel Surabaya dan Bali pun menyelenggarakan kegiatan yang sama yang dinamai Artotelforhope. Untuk para tamu yang ingin ikut berdonasi sukarela pun dipersilakan.

Tak melulu soal kerlip lampu, kembang api, serta ingar suara trompet. Menggalang harapan dibalut kepedulian sosial menjadi pilihan Artotel menyambut perayaan tahun baru. "Kami mau cari yang beda, tidak melulu soal selebrasi dan inggar bingar momen tahun baru saja," ujarnya Beragam harapan pun tertuang dalam post it yang ditempel di papan berukuran 3 meter x 2 meter itu. Mulai harapan ingin menikah di tahun 2017, menyelesaikan studi, hingga harapan untuk bangsa.

'Get married 2017', 'Skripsi Kelar', '2017 Stop Bapper', demikian tulisan harapan itu. Aktris Atiqah Hasiholan, satu di antara ratusan post it yang telah tertempel di wall of hope itu. 'No more pembodohan' tulisnya. "Rata-rata itu per hari ada 80 tamu yang tulis harapannya di sini," ujar Yuli. (Akmal Fauzi/J-3)