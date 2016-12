Relawan Anies-Sandi Isi Liburan dengan Coaching Bisnis

"DUA ratus ribu wirusaha bisa enggak sih? Bisa banget! Di Jakarta banyak anak muda yang memiliki semangat dan daya juang tinggi dalam dunia usaha. Kita tinggal memberikan pembinaan dan akses permodalan serta pemasaran yang luas, mereka akan tumbuh dengan sendirinya”.

Demikian disampaikan start-up coach Faran Jaya dalam sebuah workshop entrepreneurship di Pendopo Relawan Anies-Sandi Jl Panglima Polim, Kebayoran Baru, Sabtu (24/12).

Coach Faran mejelaskan kepada peserta bahwa untuk memulai sebuah usaha, seringkali permodalan dianggap menjadi kendala utama. Padahal, kata dia, jika mau kreatif dan berjejaring, modal akan datang dengan sendiri.

"Asalkan kita memiliki ide yang brillian dan mampu meyakinkan bahwa usaha yang akan kita bangun prospektif dan mampu mengembalikan modal yang dipinjamnya," imbuhnya.

Workshop di Pendopo Relawan itu merupakan salah satu dari rangkaian program OK-OCE (One Kecamatan, One Center of Enterpreneurship) yang digagas pasangan calon gubernur DKI Anies-Sandi untuk mencetak setidaknya 200 ribu pengusaha baru di DKI Jakarta. Untuk mendukung gagasan tersebut akan didirikan pos-pos pengembanagn kewirausahaan warga 44 kecamatan.

“Jadi di setiap satu kecamatan setidaknya akan ada satu pusat inkubasi bisnis yang berfungsi memetakan potensi usaha dan kemudian membina usaha-usaha di kecamatan tersebut. Makanya namanya OK-OCE, karena basisnya adalah kecamatan”, ungkap koordinator Pendopo Relawan Anies-Sandi M Chozin Amirullah.

Coach Faran menambahkan mereka akan mendata ide bisnis, baik yang belum maupun sudah jalan, di tiap kecamatan, bahkan jika perlu tiap RT/RW.

"Kita buat segmentasi usaha, lalu kita buat kategorisasi untuk dilakukan pembinaan dan pembangunan jaringannya. Jaringan OK-OCE nantinya bukan sekedar jaringan start-up saja, tetapi juga jaringan dengan pengusaha yang sudah sukses," lanjutnya.

Ia menekankan, program coaching bisnis ini tidak hanya untuk relawan Anies-Sandi saja, tetapi terbuka bagi siapa pun warga Jakarta. Program itu juga akan tetap dipertahankan apa pun hasil dari Pilkada DKI Jakarta nanti. (X-12)