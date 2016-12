Colosseum Jadi Club Terbaik 2016

JELANG pergantian tahun, Colosseum Club Jakarta sukses meraih penghargaan sebagai best club of the year 2016 dalam ajang Paranoia Awards 2016. Paranoia Awards merupakan bentuk penghargaan bergengsi bagi pelaku industri electronic music dance (EDM) di Indonesia.

Colosseum berhasil menjadi terbaik setelah mengalahkan 9 club lainnya yang masuk nominasi. Proses penilaian dilakukan dengan sistem voting serta pandangan juri yang terdiri dari tim Paranoia dan radio Hard Rock Fm. Colloseum mendapatkan nilai tertinggi.

"Dari 10 nominasi club yang ada, kita menilai club-club mana saja yang dalam 1 tahun terakhir memiliki performa yang baik dalam menghadirkan tamu berkualitas dan mampu menyuguhkan crowd," tutur Head of Programs MRA, Marco Anjasmoro saat ditemui di sela-sela acara Paranoia Awards 2016 yang berlangsung di Empirica Club, Jakarta, Jumat (23/12).

Marco menuturkan selama 1 tahun ke belakang industri dance musik di Indonesia berkembang pesat. Cukup banyak DJ Baru serta DJ senior yang sudah cukup dikenal di Indonesia bahkan mancanegara. Itulah salah satu alasan Paranoia Awards memilih 'Make Yourself Heard!' sebagai tema besar dalam Paranoia Awards 2016 kali ini.

"Saatnya Indonesia menunjukkan bahwa kita punya kualitas di dunia musik yang luar biasa, tidak kalah dengan negara2 lainnya," terangnya.

Pada tahun ini setidaknya ada 23 kategori penghargaan. Secara khusus Paranoia Awards membuka peluang untuk semua pelaku dance industry Indonesia ikut terlibat dengan memasukkan mereka ke dalam nominasi-nominasi sesuai kategori.