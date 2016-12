Harga Cabai Rawit di Pantura Tembus Rp75.000 per Kg

HARGA cabai rawit di pasar tradisional Kecamatan Pancen, Kabupaten Gresik, Jatim, melambung tinggi hingga mencapai Rp75.000 per kilogram. Kenaikkan menjelang pergantian tahun ini dikeluhkan konsumen. Sebab, kenaikkan harga cabai hingga Rp15.000 per kg itu dinilai tidak wajar.

"Iya, harga cabai sangat mahal," keluh Suntini, warga Kecamatan Panceng, Gresik, Selasa (27/12).

Menurut dia, harga cabai rawit sepekan lalu masih sekitar Rp60.000 per kg tapi, sejak dua hari ini harganya naik sebesar Rp15.000 per kg. Sementara,

untuk cabai mera besar harganya masih stabil pada kisaran harga Rp50.000 per kg. "Ini sudah tidak wajar Mas, cabai kok harganya hampir sama dengan

harga daging sapi," tambahnya.

Kenaikkan juga, kata dia, terjadi pada harga bawang merah yang sebelumnya berada pada kirasan Rp32.000-36.000 per kg kini, naik dengan besaran Rp10.000-11.000 per kg. "Ya, harga dua komoditas itu trus melambung tinggi sepekan terakhir," tambah Kotimah, pedagang sayur-mayur di kecamatan setempat.

Kenaikkan harga cabai, terang dia, disebabkan karena tingginya permintaan menjelang pergantian tahun dan perayaan Natal. Kotimah juga menjelaskan, kondisi tersebut juga diperparah dengan tidak opimalnya panen cabai petani setempat.

Hal ini karena serangan banyak penyakit yang dipicu cuaca buruk ang melanda kawasan setempat. "Kami terpaksa membeli cabai dan bawang dari luar daerah," pungkasnya.(OL-5)