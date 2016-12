Diduga Ada yang Memainkan Harga Bawang dan Cabai

KEMENTERIAN Pertanian menyatakan harga barang pokok ditentukan oleh keseimbangan jumlah permintaan (demand) dan ketersediaan (supply). Namun, teori itu dinilai tidak berlaku untuk komoditas bawang merah dan cabai di dua pasar induk di Jabodetabek, yakni Pasar Induk Cibitung dan Pasar Induk Kramat Jati.

Direktur Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian Spudnik Sujono mengatakan harga cabai dan bawang merah di dua pasar induk tersebut seringkali tidak sesuai dengan kondisi ketersediaan barang di pasar. Karena itu, dia mencurigai adanya peran tangan kedua (second hand) yang menentukan harga di sana.

"Kalau kita lihat grafik pergerakan harga, terutama di Pasar Induk Cibitung dan Pasar Induk Kramat Jati, teori supply and demand tidak berlaku. Jadi ada second hand yang ikut menentukan harga di sana," cetus Spudnik saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/12).

Data yang dikumpulkan Kementerian Pertanian dari Pasar Induk Cibitung, harga cabai pada pekan I September 2016 mencapai Rp38.333 per kilogram (kg) dengan jumlah pasokan 664 ton. Lalu pada pekan kedua, pasokan turun menjadi 442 ton, tetapi harga turun dan harga kembali turun pada pekan ketiga menjadi Rp28.338 per kg dengan kondisi pasokan 530 ton.

Setelah itu, harga terus naik pada Oktober-November 2016, padahal pasokan cabai di Pasar Induk Cibitung tercatat naik sekitar 570-635 ton.

Begitu pun di Pasar Induk Kramat Jati. Spudnik menyebut harga cabai pada pekan kedua September 2016 mencapai Rp33.475 per kg dengan pasokan 661 ton. Lalu turun menjadi Rp22.429 per kg pada pekan III dengan pasokan yang naik menjadi 686 ton. Namun, setelah itu, harga cabai terus merangkak naik setiap minggunya, padahal pasokan dinilai cenderung stabil antara 585-707 ton.

"Untuk bawang merah sama. Pasar Induk Cibitung pasokan yang tinggi dan grafiknya stabil, tapi harga fluktuatif naik turun," tukas Spudnik.

Begitu pula di Pasar Induk Kramat Jati, pasokan cenderung stabil selama September 2016 sebesar 75-85 ton. Namun, harga bawang merah selama kurun waktu itu sangat berfluktiatif dari awal September Rp30.333 per kg dengan pasokan 82 ton menjadi Rp33.476 per kg saat pasokan 81 ton, Rp27.952 per kg saat pasokan 85 ton, dan Rp22.425 per kg saat 75 ton.

"Setelah itu pasokan masih 75 ton di awal Oktober, tapi harga malah naik jadi Rp29.095 per kg. Kondisi aneh juga terjadi pada pertengahan Oktober, pasokan naik dari 87 ke 107 ton, tapi harga tetap," papar Spudnik.

Dia pun menyatakan hingga saat ini, kondisi neracara cabai dan bawang merah masih surplus. Bulan ini, pasokan cabai besar diprediksi surplus hingga 8.212 ton, cabai rawit surplus 4.164 ton, dan bawang merah surplus 26.385 ton.

"Pasokan kita lihat ada, tapi masih ada second hand yang mempengaruhi harga cabai dan bawang merah ini. Itu kita pantau data Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Infuk Cibitung," imbuh Spudnik. OL-2