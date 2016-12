Harga Cabai Tembus Rp80 Ribu per Kg

HARGA cabai rawit merah di Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), kian melonjak. Kini, harga cabai mencapai Rp80 ribu per kilogram (kg). Naiknya harga tersebut tidak lepas dari turunnya pasokan dari para petani.

Salah seorang pedagang di Pasar Manis, Banyumas, Ratmini,45, mengungkapkan kalau harga cabai rawit merah mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp70 ribu per kg menjadi Rp80 ribu per kg. "Harga cabai rawit merah mengalami kenaikan sejak pertengahan Desember lalu. Hampir setiap hari mengalami kenaikan. Naiknya harga tersebut karena pasokan dari petani menurun," jelas Ratmini, hari ini.

Kepala Seksi Distribusi dan Informasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Dinperindagkop) Banyumas Imam Munsyarif mengatakan sejak sebelum Natal, hampir setiap hari harga cabai mengalami lonjakan.

"Dari pemantauan yang kami lakukan di sejumlah pasar seperti Pasar Manis dan Pasar Wage, Purwokerto, harga cabai rawit merah sebelum Natal masih

berkisar Rp50 ribu per kg. Namun, saat sekarang harga telah menembus Rp80 ribu per kg. Naiknya harga cabai rawit merah karena permintaan meningkat, sementara pasokan dari petani malah turun," ungkapnya.

Pasokan cabai rawit di Banyumas berasal dari sejumlah daerah di antaranya Jawa Timur serta Brebes dan Tegal, Jateng. Pasokan dari sentra-sentra tersebut sangat turun, bahkan sebagian malah kosong.

Selain cabai rawit merah, harga rawit hijau juga melonjak dari Rp30 ribu sebelum Natal, kini menjadi Rp60 ribu per kg, cabai merah keriting dari Rp28 ribu menjadi Rp36 ribu per kg dan cabai teropong dari Rp28 ribu menjadi Rp40 ribu per kg.(OL-5)