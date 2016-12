The Chainsmokers Tiga Nominasi Sekaligus

THE Chainsmokers, kolaborasi duo disjoki asal Amerika, Andrew Taggart dan Alex Pall, dengan genre electronic dance music (EDM), menempati tiga nominasi sekaligus di ajang bergengsi Grammy Music Awards 2017, yakni nominasi best new artist, best dance recording, dan best pop duo/group performance.

Artis yang bisa dibilang baru itu memang semakin kerap merajai berbagai tangga lagu di radio dan televisi. Lagu mereka diputar di hampir semua tempat melalui lagu Down Let Me Down dan Closer. Dilansir melalui akun Twitter resmi The Chainsmokers pada awal bulan ini setelah mereka ditentukan masuk nominasi Grammy Music Awards 2016, Andrew Taggart dan Alex Pall mengatakan hal tersebut membuat mereka tidak percaya masuk nominasi ajang bergengsi tersebut.

Banyak pula yang memberikan selamat. 'Dengan rasa hormat dan penuh terima kasih! Terima kasih Grammy untuk nominasi-nominasinya. Bagi kami, ini berita terbaik! sulit dipercaya', tulis akun Twitter resmi The Chainsmokers.