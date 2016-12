UI dan ITS Kampus Hijau Terbaik

BERDASARKAN UI Green Metric World University Ranking 2016, dua perguruan tinggi Indonesia yaitu Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya berhasil masuk jajaran kampus hijau terbaik dari 516 perguruan tinggi di 74 negara.

Masing-masing, UI menduduki peringkat 31 dengan nilai total 6.571,73 dan ITS berada pada posisi 43 dengan skor 6.370,50. Lalu untuk pedikat kampus hijau terbaik dunia diraih University of California Davis, AS, dengan nilai 8.398,24.

“Dua ini sudah bagus, tapi harusnya lebih banyak lagi (perguruan tinggi Indonesia) yang masuk pemeringkatan,” ujar Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek dan Dikti, M Dimyati di UI, Depok, kemarin.

Apalagi, ungkapnya, pemeringkatan tersebut bukan sekadar ajang menjadi yang terbaik. Akan tetapi untuk dapat lebih memotivasi perguruan tinggi dalam berkontribusi menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan hijau. Secara otomatis, UI dan ITS dituntut untuk dapat menularkan kepedulian lingkungan di tengah-tengah masyarakat.

Rektor UI Muhammad Anis menjelaskan, UI Green Metric merupakan lembaga peme-ringkatan yang telah diterima sebagai anggota International Ranking Expert Group (IREG) Observatory secara resmi pada Konferensi IREG, 6 April 2012, di Taipei.

Guna menghasilkan peme-ringkatan yang objektif, UI Green Metric memiliki bobot indikator penilaian. Antara lain statistik kehijauan kampus (15%), pengelolaan sampah (15%), energi dan perubahan iklim (21%), penggunaan air (10%), transportasi (18%), dan pendidikan (18%).

“UI sendiri berencana akan membatasi area parkir di zona akademik, mengembangkan solar cell serta energi berbasis gas untuk pengganti energi listrik. Kami mulai dari kampus hingga nanti ke masyarakat luas,” ungkapnya.

Menurut Anis ada 49 perguruan tinggi Tanah Air yang telah berpartisipasi aktif mengikuti ajang pemeringkatan tersebut. Akan tetapi, belum semua mampu memenuhi kriteria. (Mut/H-1)