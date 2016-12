Duel Liverpool-City di Pergantian Tahun, Berikut Jadwal Liga Inggris

SEJUMLAH pertandingan seru dari lanjutan pekan ke-19 Liga Primer Inggris akan menghiasi layar kaca Anda pada malam nanti hingga memasuki awal 2017.

Setelah sama-sama mereguk kemenangan pada laga Boxing Day (laga setelah Natal), Liverpool dan Manchester City akan saling mengalahkan di Stadion Anfield pada Minggu (1/1/2017) dini hari WIB.

Liverpool yang duduk di posisi dua klasemen sementara harus mengalahkan City jika ingin terus membuntuti pemuncak klasemen Chelsea, sekaligus menjaga peluang sebagai penantang gelar juara Liga Inggris musim ini.

Sebaliknya, Manchester City yang berada di peringkat ketiga harus memaksimalkan laga melawan Liverpool untuk memangkas selisih poin karena pada 2017 tenaga pasukan Pep Guardiola akan terkuras di ajang Liga Champions yang tidak diikuti Chelsea dan Liverpool.

Pemuncak klasemen sementara, Chelsea, yang berhasil membukukan rekor klub selalu menang dalam 12 laga akan bertemu tim papan bawah Stoke City.

Chelsea harus memanfaatkan pertarungan antara Liverpool dan Manchester City untuk terus menjauhkan poin dan semakin sulit dikejar oleh dua pesaingnya itu.

Manchester United akan menghadapi tim promosi Middlesbrough. Kemenangan atas The Boro memang tidak akan mengubah posisi ‘Setan Merah’ di peringkat enam, tetapi akan menekan tim posisi lim Tottenham Hotspur yang akan bertanding pada Minggu malam melawan Watford. (OL-4)

Berikut jadwal pertandingan akhir tahun dilansir dari laman Liga Primer:

Sabtu (31/12/2016) pukul 22.00 WIB:

Burnley vs Sunderland

Chelsea vs Stoke City

Leicester vs West Ham United

Manchester United vs Middlesbrough

Southampton vs West Bromwich Albion

Swansea vs Bournemouth

Minggu (1/1/2017)

Liverpool vs Manchester City (00:30 WIB)

Watford vs Tottenham Hotspur (20:30 WIB)

Arsenal vs Crystal Palace (23:00 WIB)