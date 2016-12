Penyebab Kematian George Michael Diperdalam

PENYEBAB kematian penyanyi George Michael tidak tersimpul jelas dalam autopsi awal sehingga diperlukan pengujian lebih dalam, kata polisi Inggris seperti dikutip Reuters.

Michael yang menjadi salah satu idola pop masa 1980-an bersama grup band Wham! dan kemudian merintis karier solo yang juga berhasil, tutup usia di rumahnya di Inggris selatan, bertepatan dengan Hari Natal, Minggu (25/12), dalam usia 53 tahun.

"Pemeriksaan post mortem telah dilakukan kemarin sebagai bagian dari penyelidikan terhadap kematian George Michael," kata polisi Thames Valley, Sabtu (31/12).

"Penyebab kematian tidak meyakinkan dan pengujian lebih jauh kini akan ditempuh. Hasil pengujian ini kemungkinan belum akan segera diketahui," sambung polisi.

Polisi Inggris menyatakan kematian Michael tidak terjelaskan tetapi tidak mencurigakan. Sementara itu, manajer Michael, Michael Lippman, menyatakan sang penyanyi mati karena serangan jantung.

Pada pertengahan 1990-an, Wham! ialah salah satu duo pop paling berhasil dengan di antaranya mengelurkan nomor-nomor seperti ‘Wake Me Up Before You Go-Go’, 'Careless Whisper’, ’Last Christmas’, dan ‘The Edge of Heaven’. (OL-4)