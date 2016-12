Presiden Xi dan Putin Berbalas Ucapan Selamat Tahun Baru

PRESIDEN Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin saling mengucapkan selamat memasuki 2017, dan bersepakat untuk meningkatkan hubungan serta kerja sama kedua negara yang berjalan makin baik sepanjang 2016.

Seperti diwartakan media setempat, Sabtu (31/12) malam, atas nama negara dan pribadi, Presiden Xi menyampaikan selamat Tahun Baru 2017 kepada pemimpin dan masyarakat Rusia.

Pada 2016 Tiongkok dan Rusia memperingati 15 tahun 'China-Russia Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation' dan 26 tahun 'China-Russia Strategic Partnership of Coordination'.

Terkait kedua peringatan penting tersebut, kedua pihak sepakat untuk menerapkan konsep kemitraan, persahabatan dalam hubungan antarmasyarakat kedua bangsa, melalui komunikasi intensif di berbagai lingkup kerja sama antara kedua negara sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat kedua bangsa.

Presiden Xi mengemukakan kemitraan strategis komprehensif antara Tiongkok dan Rusia memiliki kontribusi penting bagi stabilitas keamanan, perdamaian serta kemakmuran kawasan dan dunia.

Pada 2017 Tiongkok siap bekerja sama dengan Rusia antara lain untuk menjaga pertukaran bilateral tingkat tinggi, kepercayaan strategis, dan keselarasan dengan Uni Ekonomi Eurasia, memperdalam kerja sama praktis, termasuk dalam memperkuat kerja sama kedua negara dalam setiap isu-isu internasional.

Presiden Putin pun menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2017 dan selamat Festival Musim Semi kepada Xi serta masyarakat Tiongkok.

Ia menambahkan Tiongkok dan Rusia dapat bersama-sama mendorong penyelesaian berbagai persoalan regional dan global dalam payung 'Russia-China Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation'. Putin yakin jika kemitraan strategis komprehensif antara Rusia dan Tiongkok akan semakin berkembang serta memberikan keuntungan bagi masyarakat kedua bangsa, dan stabilitas keamanan global. (OL-4)