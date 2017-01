Awali 2017 Pertamina EP Bor Dua Sumur

PT Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah naungan SKK Migas memulai awal tahun 2017 dengan mengebor dua sumur migas baru.

Sumur pertama yang dibor adalah sumur eksplorasi Puspa 03 atau PPA-003 di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Yang kedua ialah sumur pengembangan OGN-A5 di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

"Keduanya dibor pada 1 Januari 2017," kata Direktur Eksplorasi PT Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (1/1). Aktivitas pengeboran di dua lokasi itu merupakan wujud komitmen Pertamina EP mendukung ketahanan energi Indonesia.

"Di satu sisi melalui pengeboran eksplorasi kami mencari cadangan migas, sementara pengeboran pengembangan untuk mendukung pemenuhan target produksi minyak Pertamina EP sebesar 83.865 BOPD dan gas 1.042 MMSCFD," kata Nanang.

Nanang menjelaskan, selain pengeboran eksplorasi Puspa 03, di Jambi ada satu lagi pengeboran sumur eksplorasi yang sedang berjalan, yaitu sumur Point Setia 001 di Kabupaten Batanghari, yang mulai dibor sejak 19 Oktober 2016 dengan target waktu pengerjaan sekitar empat bulan.

Pengeboran eksplorasi untuk 2016 telah selesai 5 sumur, 1 sumur memasuki tahapan komplesi dan 2 sumur sedang dalam tahapan pengeboran termasuk Point Setia 01. Realisasi temuan cadangan sebesar 113 MMBOE atau 103% di atas target sebesar 110 MMBOE.

"Sementara untuk tahun 2017 target pemborannya terdapat tujuh sumur eksplorasi, yang tersebar di area Sumatera empat sumur, area Jawa dua sumur dan area Kalimantan satu sumur," katanya.

Direktur Produksi dan Operasi Pertamina EP, Pribadi Mahagunabangsa menambahkan, pemboran sumur pengembangan pada 2017 ditargetkan sebanyak 54 sumur, Work Over sebanyak 186 sumur dan Well Intervention sebanyak 731 job dan Well Service sebanyak 2.899 job. (Jaz/X-12)