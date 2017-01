Nenek di Taman Sari Mengadu ke Sandiaga Jarang Makan Daging

CALON Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno selalu menemukan keluhan masyarakat akan mahalnya harga kebutuhan pokok. Bahkan saat blusukan di Gang II RT14/10, Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat, Senin (2/1), salah satu warga mengadu ke Sandiaga kalau cuma setahun sekali merasakan nikmatnya daging.

Syamsiah, 68, pun menggantungkan harapan, apabila pasangan Anies-Sandi terpilih dalam Pemilihan Gubernur 15 Februari 2017 dapat menjamin kestabilan harga. Rupanya, curahan hati Syamsiah mewakili seluruh warga lain yang hadir dalam kegiatan tatap muka itu.

"Pak Sandi, saya minta harga sembako murah. Sekarang apa-apa mahal. Makan daging sapi cuma setahun sekali pas Lebaran Haji," ungkap Syamsiah kepada Sandiaga, Senin (2/1).

Mendengar keluhan Syamsiah, Sandiaga langsung menghampiri nenek tersebut. Ia pun tak menampik kalau harga kebutuhan pokok terus menjadi persoalan tak terkecuali bagi warga Ibu Kota Jakarta.

"Insya Allah kalau Anies-Sandi naik, sembako turun. Kita akan kerja sama dengan petani di daerah supaya enggak ada lagi spekulan yang mainkan harga," janji Sandiaga.

Program kebutuhan pokok murah memang menjadi salah satu visi-misi yang diusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandi selain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, serta OK-OC (One Kecamatan - One Centre) untuk membuka peluang wirausaha masyarakat dengan memberikan bantuan permodalan usaha.

Terkait strategi menekan harga kebutuhan pokok, Sandiaga menyampaikan akan memutus mata rantai distribusi kebutuhan pokok. Pola distribusi dilakukan secara langsung ke para petani untuk menutup ruang bagi spekulan memainkan harga.

"Untuk Bu Syamsiah, ibu perkuat giginya mulai besok, karena enggak lagi makan daging setahun sekali. Bu Syamsiah bakal makan daging setahun empat kali. Harganya terjangkau, insya Allah," canda Sandiaga. (X-12)