Lahan Negara Dibisniskan Aparat Jadi tempat Pembuangan Sampah

LAHAN negara seluas lima ratus meter persegi (500 M2) di Pasar Cisalak, Jalan Raya Bogor, Kecamatan Cimanggis, Depok, dibisniskan oleh aparat setempat untuk tempat penampungan sampah liar. Diduga pejabat instansi terkait dan pengurus rukun tetangga (RT) setempat terlibat.

Dua pegawai Pasar Cisalak mengatakan bisnis sampah liar di atas lahan kosong milik negara itu sudah berjalan setahun lebih sejak 20 Januari 2016.

"Bisnis sampah liar itu sejak ribuan pedagang Pasar Cisalak direlokasi ke pasar penampungan di Jalan Radar AURI Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, 20 Januari 2016," kata para pegawai Pasar Cisalak yang meminta agar identitasnya tidak ditulis, Senin (2/1).

Disebut mereka, kelompok yang mengelola lahan negara itu menarik dana Rp2,5 juta-Rp3 juta per mobil bak terbuka per bulan, Rp500 ribu-Rp700 ribu per gerobak per bulan, dan dari pemakai gerobak motor Rp3.000-Rp5.000 per kantong plastik per sekali buang.