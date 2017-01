Sandi Ingin Kapal ke Kepulauan Seribu Berstandar Internasional

CALON Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengaku telah memiliki program khusus untuk warga yang akan berwisata ke Kepulauan Seribu bila terpilih menjadi orang nomor dua di DKI.

Program tersebut berupa kemitraan public private partnership atau kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dalam menyediakan pelayanan kepada warga Jakarta.

"Nanti ada kemitraan PPP (public private partnership) adalah kemitraan kita coexist dengan dunia usaha tapi kita pastikan bahwa standarnya tidak bisa kompromi," kata Sandi saat kampanye di Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (3/1).

Menurut dia, kemitraan ini bertujuan untuk memberikan standar pelayanan yang tinggi kepada warga. Salah satu pelayanannya yakni berupa kapal yang berkualitas internasional.

"Jadi yang akan menjadi pemersatu adalah standar yang tinggi yang kita operasikan, kapal dioperasikan oleh kemitraan ini, yang dimiliki oleh Pemprov terutama standarnya harus standar internasional," ujar dia.

Sandi menuturkan, standar tersebut ditentukan oleh Pemprov DKI. Sehingga, pihak swasta sebagai mitra harus mentaati segala aturan yang telah ditetapkan oleh Pemprov.

"Jadi kalau swasta harus mengikuti itu, enggak bisa enggak," ucap dia.

Sandi bersama pasangannya Anies Rasyid Baswedan mengaku telah memiliki konsep yang terintegritas buat Kepulauan Seribu. Mereka ingin kawasan itu menjadi kepulauan yang mandiri, termasuk dalam aspek transportasi.

Hal itu menyusul pengalamannya ke Pelabuhan Muara Angke. Menurut dia, akses masuk ke Pelabuhan Muara Angke saat ini masih sulit lantaran tingginya air di sepanjang jalan menuju pelabuhan.

Menurut dia, dengan situasi itu, Pemprov mesti menyediakan kendaraan yang tinggi untuk mengangkut wisatawan yang hampir mencapai 12 ribu tiap minggunya untuk mencapai ke pelabuhan.

"It's an acident waiting to happen. Kalau kita enggak hati-hati ya akan terjadi terulang lagi. Jadi dibangun integrasi dari hulu sampai hilir. Dan, di situ tanggung jawab Pemprov memastikan itu. Enggak bisa lari, engak bisa nyalahin siapa-siapa," tutur dia.

Kapal Zahro Express tujuan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, terbakar, Minggu (1/1). Ratusan penumpang kapal diketahui terluka, sementara puluhan lainnya meninggal.

Saat kejadian, nakhoda sama sekali tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP). Ia justru melompat lebih dulu dari kapal tanpa membantu evakuasi penumpang.

Sementara itu, penyelidikan terbakarnya kapal diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). KNKT belum bisa menarik kesimpulan penyebab terbakarnya Kapal Zahro Express.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu hingga tiga bulan ke depan untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut. (MTVN/OL-3)