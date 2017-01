JP Morgan tak Risaukan Terminasi Kemenkeu

JP Morgan tak terlalu merisaukan pemutusan hubungan oleh Kementerian Keuangan RI. Mereka menyatakan operasinya di Indonesia akan tetap berjalan normal.

"Our business in Indonesia continues to operate as usual," ujar Li Anne Wong, Head of Communications, Southeast Asia, JP Morgan, dalam surat elektroniknya kepada Media Indonesia, Selasa (3/1).

Menurut Wong, terminasi yang dilakukan pemerintah Indonesia akan berimpak minimal terhadap klien-klien firma keuangan asal AS tersebut.

Meski demikian, Wong mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk menuntaskan masalah tersebut. "We continue to work with the Ministry of Finance to resolve the matter," ucap Wong.

Sebelumnya, JP Morgan merilis hasil riset bagi para investornya, yang antara lain memangkas peringkat surat utang Indonesia dari overweight menjadi underweight atau turun dua peringkat.

Hasil riset itu membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani berang dan memutuskan segala bentuk kerja sama dengan JP Morgan terhitung mulai 1 Januari 2017.

JP Morgan sebelumnya merupakan salah satu diler utama untuk perdagangan surat utang negara (SUN), sekaligus bagian dari tim penjamin emisi global bond RI. JP Morgan juga merupakan salah satu bank persepsi untuk program amnesti pajak. (X-12)