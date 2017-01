Prachnio Mundur karena Cedera

PETARUNG bela diri campuran (mixed martial arts/MMA) asal Polandia, Marcin Prachnio, menarik diri dari pertarungan perebutan gelar juara dunia kelas menengah ONE Championship dengan Vitaly Bigdash karena cedera. Pertarungan keduanya sebelumnya dijadwalkan dalam ajang ONE Quest For Power di Jakarta Convention Center, Jakarta, 14 Januari mendatang.

“Memang sangat disayangkan Prachnio harus mundur karena cedera, tapi Aung La N Sang--petarung berjuluk ‘Piton dari Burma’--akan menggantikannya dan penduduk Myanmar bisa memiliki kebanggaan melihat pahlawan mereka memperebutkan gelar juara dunia. Kami akan mengguncang JCC dengan pertarungan ini,” kata Victor Cui, CEO ONE Championship, Selasa (3/1). Meski Prachnio undur diri, pertarungan perdana Bigdash mempertahankan gelar yang didapatnya pada Oktober 2015 itu akan tetap dilangsungkan. Namun, kali ini lawan yang akan dihadapi petarung asal Rusia itu ialah Aung La N Sang, petarung 31 tahun asal Myanmar yang berpengalaman di 29 pertarungan. (Gnr/R-2)