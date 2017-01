Polisi Pastikan Novel tidak Koreksi Kata 'Fitsa Hats' di BAP

POLISI menyatakan Novel Chaidir Hasan telah membenarkan keterangan yang tercantum dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP). BAP Novel Chaidir mendadak viral lantaran mencantumkan Fitsa Hats sebagai salah satu tempat Novel pernah bekerja.

Novel menandatangani berkas tersebut tanpa mencoret kata Fitsa Hats yang merujuk pada restoran cepat saji asal Amerika Serikat, Pizza Hut.

"Yang paraf dan tanda tangan tidak mencoret dan memperbaiki ya enggak mungkin penyidik inisiatif ubah," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Polri Brigadir Jendral Agus Andrianto, Rabu (4/1).

Penyidik, lanjut Agus, tidak akan mengubah isi BAP. Hasil pemeriksaan selalu dibaca ulang sebelum diparaf dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Jika memang ada keterangan yang tidak pas, pihak yang di BAP berhak mencoret kemudian diperbaiki oleh penyidik. Penyidik tidak memiliki wewenang mengubah data keterangan di BAP tanpa persetujuan pihak yang diperiksa. "Keterangan itu dibenarkan oleh yang bersangkutan," ujar Agus.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jendral Ari Dono Sukmanto mengatakan belum mengetahui soal kesalahan eja pada BAP Novel tersebut. "Saya belum monitor," kata dia. (OL-3)