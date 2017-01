San Antonio Spurs Bangkit dari Kekalahan

SETELAH ditundukkan Atlanta Hawks, San Antonio Spurs mampu bangkit dan kembali memetik kemenangan dalam lanjutan kompetisi NBA. Menjamu Toronto Raptors di AT&T Center kemarin, Spurs menang mudah 110-82. Kawhi Leonard menjadi bintang dengan raihan 25 poin, ditambah kontribusi Lamarcus Aldrigedan Tony Parker berupa 23 dan 15 poin. Di kubu Raptors, DeMar DeRozan menyumbang angka terbesar yakni 26 poin.

Terrence Ross mencetak 17 poin dan Cory Joseph 11 poin. "Mereka (Spurs) mengambil semua keuntungan dari seluruh kesempatan yang ada. Mereka sangat baik dalam meredam kami," kata DeRozan Di laga lain, Phoenix Suns memetik kemenangan tipis 99-90 atas Miami Heat. Namun, meski menorehkan kemenangan atas Heat untuk pertama kali sejak 2009, Suns masih belum bisa lepas dari posisi sebagai juru kunci klasemen sementara Wilayah Barat dengan catatan 11 kemenangan dan 25 kekalahan.

Sementara itu, pemain Washington Wizards John Wall dan pemain Houston Rockets James Harden terpilih sebagai pemain terbaik bulan ini (player of the month) Wilayah Timur dan Wilayah Barat. Keduanya dianggap berpenampilan paling cemerlang sepanjang Desember 2016.

Wall menorehkan rata-rata assist 10,7 per laga dan steal 2,67 per laga. Catatan itu merupakan yang tertinggi dari semua pemain yang ada. Ia menempati peringkat kelima perolehan skor dengan 24,5 poin per laga. Harden mencatatkan rata-rata assist terbanyak yakni 12,0 per laga dan menempati posisi empat perolehan poin dengan 28,3 poin per laga.