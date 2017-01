Oppie Andaresta Lagu untuk Basuki

PENYANYI Oppie Andaresta, 43, menciptakan lagu untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Lagu yang menggema pertama kali di Rumah Lembang itu diciptakan Oppie hanya memakan waktu selama 15 menit pada Rabu (4/1) lalu. Oppie Andaresta lalu melakukan showcase dengan menyanyi bersama Ahok, Dian HP, Kirana Larasati, dan pekerja seni lain di panggung Rumah Lembang.

"Itu lagu ciptaan saya. Saya bikin lagunya 15 menit. Mengalir begitu saja karena terinspirasi oleh Pak Ahok dan hasil kerja yang sudah dibuktikan saat ini. Saya hanya mau mendukung dia. Saya percaya memang dia orang yang harus memimpin Jakarta," kata Oppie di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/1).

Pemilik hit I am Single, I am Very Happy itu mengaku keinginannya untuk mendatangi Rumah Lembang sebenarnya sudah dari awal dibukanya Rumah Lembang, tapi baru bisa terwujud di awal 2017 ini.