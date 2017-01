Srikandi Indonesia Taklukkan Vinson Massif

FRANSISCA Dimitri Inkirawang, 23, dan Mathilda Dwi Lestari, 23, sukses menjadi perempuan pertama yang menggapai puncak Gunung Vinson Massif di Antartika pada Rabu (4/1) waktu setempat. Mereka yang tergabung dalam The Women of Indonesia’s Seven Summits Expedition Mahitala Unpar (WISSEMU) itu mengibarkan sang Dwiwarna di puncak Vinson Massif pada pukul 23.48 waktu setempat atau Kamis (5/1) pukul 09.48 WIB. “Puji Tuhan, sudah summit pukul 23.48 waktu setempat,” ujar Mathilda via telepon satelit kepada tim support di Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/1).

Keduanya yang sudah turun kembali ke high camp bercerita pada saat pendakian ke puncak, cuaca terbilang cerah. “Matahari hangat, tapi makin naik, angin makin kencang,” kata Mathilda. Vinson Massif berketinggian 4.892 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan merupakan gunung kelima yang sukses ditaklukkan dua mahasiswi Universitas Katolik Parahyangan tersebut dalam misi menyelesaikan trek Seven Summits. Gunung dengan ketinggian terendah kedua di antara rangkaian Seven Summits dunia itu bercuaca dingin hingga mencapai minus 40 derajat celsius.

Pendakian tim WISSEMU ke Vinson Massif dimulai 1 Januari sekaligus menandai pencapaian perdana perempuan pendaki Indonesia di puncak Kutub Selatan. Sebelumnya, Fransisca dan Mathilda telah berhasil menapaki empat puncak tertinggi di empat lempeng benua berbeda, yaitu Gunung Carstensz Pyramid (4.884 mdpl) yang mewakili lempeng Australasia (2014), Gunung Elbrus (5.642 mdpl) di lempeng Eropa, dan Gunung Kilimanjaro (5.895 mdpl) di lempeng Afrika (2015). Tahun lalu, mereka menuntaskan pendakian Gunung Aconcagua (6.962 mdpl) yang mewakili Benua Amerika Selatan.

Dengan demikian, dua gunung yang tersisa dalam misi WISSEMU ialah Gunung Denali (6.168 mdpl) di Amerika Utara dan Gunung Everest (8.848 mdpl). “Keberhasilan me-ngibarkan bendera Merah Putih di puncak tertinggi Antartika merupakan persembahan bagi bangsa Indonesia,” ujar Mathilda. (Sha/H-5)