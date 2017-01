Rekomendasi Tontonan Akhir Pekan

MENGHABISKAN akhir pekan menonton di bioskop bersama teman, kekasih, atau keluarga tentunya menyenangkan. Berikut sejumlah film yang bisa menjadi pilihan Anda.

The Girl on the Train

Film yang diangkat dari novel Paula Hawkins dengan judul yang sama ini sudah diputar di luar negeri sejak Oktober 2016. Namun, baru Jumat (30/12/2016) perdana tayang di bioskop Tanah Air. Sontak, film itu pun lumayan ditunggu-tunggu. Menceritakan Rachel Watson (Emily Blunt), perempuan yang hidupnya porak-poranda pascaperceraian. Dia menjadi peminum alkohol sejak tak juga dikaruniai anak. Suaminya menikahi selingkuhannya yang hamil. Pascabercerai, sang suami tetap tinggal di rumah mereka, sedangkan Rachel menjalani hidup menyedihkan menumpang di seorang teman.

Setiap hari, Rachel menaiki kereta dan selalu memperhatikan rumah-rumah yang ada di antara rute tersebut. Dari jendela kereta, dia memperhatikan pasangan yang tampak romantis di rumahnya. Keharmonisan itu adalah sesuatu yang dirindukannya dari mantan suaminya. Akan tetapi, suatu hari dia menyaksikan sesuatu yang mengejutkan di beranda rumah pasangan yang tak dikenalnya itu bahwa sang istri berselingkuh dengan lelaki lain. Tak lama setelahnya, perempuan itu menghilang dan ditemukan jasadnya. Dengan kesadaran dan ingatan yang terbatas akibat pengaruh alkohol, Rachel merasa dia semestinya tahu siapa pembunuhnya.

Passengers

Jim (Chris Pratt) dan Aurora (Jennifer Lawrence) sedang dalam perjalanan menuju planet lain bersama 5.000 penumpang lainnya. Kebanyakan dari mereka berharap bisa memulai ulang hidup mereka di tempat yang baru. Untuk itu, semua penumpang kapal angkasa luar itu ditidurkan dalam hibernasi sepanjang perjalanan 120 tahun tersebut. Anehnya, suatu hari kapsul tidur Jim justru terbuka. Dia satu-satunya yang bangun 90 tahun lebih awal dari jadwal. Tentu saja jika tidak kembali hibernasi, itu artinya Jim bisa mati di kapal itu, sebelum mencapai planet tujuannya. Dia tergolong mekanik yang andal, tetapi kemampuannya itu tak mampu membuatnya kembali masuk ke kapsul dan ditidurkan kembali. Ternyata kerusakan kapsul tidurnya bukanlah tanpa alasan. Ada kerusakan lebih besar yang mengancam seisi kapal itu sehingga takkan pernah sampai ke destinasi tujuannya.

Dilanda kesepian, Jim membangunkan Aurora, seorang jurnalis yang melakukan perjalanan itu demi mencari pengalaman tak ternilai yang akan ditulisnya. Ketika Aurora akhirnya mengetahui hal itu, dia marah besar kepada Jim. "Kau mencuri hidupku, kau membunuhku," umpatnya. Itulah kisah yang diangkat film Passengers garapan sutradara Morten Tyldum. Film action-thriller itu buatan Columbia Pictures yang bekerja sama dengan LStar Capital, Village Roadshow Pictures, Wanda Pictures, dan Original Film/Company Films/Start Motion Pictures Production.

Di tengah konflik personal, Jim dan Aurora akhirnya harus berjuang mencari sumber kerusakan kapal tersebut demi menyelamatkan nyawa mereka beserta para penumpang lain. Film ini menyentil pertanyaan besar soal putusan-putusan yang mesti diambil di masa sulit. Akankah kita memilih melakukan sesuatu ketika perbuatan itu akan merenggut atau memengaruhi hidup orang lain?

The Great Wall

Dua tentara bayaran, Wiliam Garin (Matt Damon) dan Pero Tovar (Pedro Pascal), tengah menyusup ke dalam kekaisaran Tiongkok untuk mencuri bubuk mesiu. Berniat mendulang kekayaan, keduanya malah terjebak dalam perang besar yang sedang berlangsung di negara tersebut. Bukan perang biasa yang dihadapi, melainkan perang 60 tahun sekali di saat pasukan elite dari kekaisaran mesti mempertahankan tembok besar Tiongkok dari serangan monster yang menyerupai kadal.

Film produksi Universal Pictures itu bisa tersedia dalam versi IMAX 3D. Namun, dalam pengamatan Media Indonesia, film perang dengan banyak pasukan yang ditampilkan justru tidak optimal dinikmati dalam bentuk 3D. Terlepas dari itu, memang layak film ini menuai pujian atas kekayaan grafiknya. Sejumlah aktor Asia kenamaan turut meramaikan film berdurasi 104 menit itu. Seperti Andy Lau (ahli strategi Wang) dan Jing Tian (Komandan Lin Mae). Film yang mulai tayang Rabu (4/1) itu menjadi debutnya memerankan film dalam bahasa Inggris.