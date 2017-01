ASI dan Penyakit Hati

AIR susu ibu (ASI) ternyata dapat melindungi tubuh dari penyakit hati. Hal itu berdasarkan penelitian terbaru University of Colorado Anschutz yang telah dipublikasikan Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology.

Peneliti menganalisis antioksidan yang terdapat dalam ASI, pyrroloquinoline quinone (PQQ), dengan menggunakan media tikus selama 20 minggu. Hasilnya, PQQ berhasil mengurangi lemak hati dan menurunkan indikator stres oksidatif serta gen proinflamasi pada tikus yang menunjukkan antioksidan juga bisa mengurangi peradangan hati.

"Ketika diberikan kepada ibu tikus selama kehamilan dan menyusui, kami menemukan itu telah melindungi keturunan mereka dari gejala penyakit dan kerusakan hati," ujar Karen Jonscher dari University of Colorado Anschutz.(MedicalNewsToday/Ihs/X-10)