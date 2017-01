La La Land Mendominasi, Ini Daftar Pemenang Golden Globe Awards 2017

AJANG bergengsi Golden Globe Award telah sukses terselenggara di Beverly Hills, California, pada Minggu (8/1) waktu setempat.

Dalam ajang tersebut, drama musikal romantis La La Land berhasil mendominasi dengan peraihan 7 penghargaan dari 7 nominasi yang didapatkan, yakni sebagai Film Musikal atau Komedi Terbaik, Sutradara Terbaik untuk Damien Chazelle, Skenario Terbaik, Soundtrack Terbaik, Aransemen Musik terbaik dan Aktor dan Aktris terbaik untuk Ryan Gosling dan Emma Stone.

Dengan 7 Golden Globe itu, La La Land memecahkan rekor sebagai film yang paling banyak membawa pulang piala Golden Globes.

Golden Globe Award juga memberikan penghargaan kehormatan Cecille B. DeMille kepada Meryl Streep, yakni penghargaan yang didedikasikan kepada insan perfilman yang dianggap telah memberikan kontribusi lebih bagi industri perfilman Hollywood.

Berikut, daftar pemenang lengkap Penghargaan Golden Globes Awards ke-74

Best Motion Picture, Drama: Moonlight

Best Performance by an Actor in a Motion Picture, Drama: Casey Affleck, Manchester by the Sea

Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Drama: Isabelle Huppert, Elle

Best Motion Picture, Comedy or Musical: La La Land

Best Performance by an Actor in a Motion Picture, Comedy or Musical: Ryan Gosling, La La Land

Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Comedy or Musical: Emma Stone, La La Land

Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture: Aaron Taylor-Johnson, Nocturnal Animals

Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Motion Picture: Viola Davis, Fences

Best Director in a Motion Picture: Damien Chazelle, La La Land

Best Original Song in a Motion Picture: City of Stars, La La Land

Best Original Score: La La Land

Best Screenplay in a Motion Picture: Damien Chazelle, La La Land

Best Motion Picture, Animated: Zootopia

Best Motion Picture, Foreign Language: Elle, France

Best TV Series, Drama: The Crown, Netflix

Best Actor in a TV Series, Drama: Billy Bob Thornton, Goliath

Best Actress in a TV Series, Drama: Claire Foy, The Crown

Best TV Series, Comedy or Musical: Atlanta

Best Performance by an Actor in a Television Series, Comedy or Musical: Donald Glover, Atlanta

Best Performance by an Actress in a Television Series, Comedy or Musical: Tracee Ellis Ross, Black-ish

Best Limited Series or TV Movie: The People v. O.J.: American Crime Story

Best Performance by an Actor in a a Limited Series or TV Movie: Tom Hiddleston, The Night Manager

Best Performance by an Actress in a Limited Series or TV Movie: Sarah Paulson, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Best Supporting Actor in a Series, Limited Series or TV Movie: Hugh Laurie, The Night Manager

Best Supporting Actress in a Series, Limited Series or TV Movie: Olivia Colman, The Night Manager (MTVN/OL-3)