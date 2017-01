Emma Stone Golden Globe dari La La Land

AKTRIS Emily Jean Stone, 28, berhasil meraih penghargaan sebagai aktris terbaik dalam film musikal atau komedi di ajang penghargaan Golden Globe 2017.

Penghargaan itu diraihnya berkat film yang disutradarai Damien Chazelle, La La Land.

"Ini film bagi pemimpi. Aku rasa harapan dan kreativitas ialah dua hal yang sangat penting di dunia ini," katanya saat menerima penghargaan di Los Angeles.

Stone memulai aktingnya dalam film Superbad (2007), dan namanya mulai sangat dikenal setelah berperan sebagai Gwen Stacy dalam film The Amazing Spider-Man, bermain bersama dengan Andrew Garfield.

Kemenangannya kali ini dinilai publik merupakan sesuatu hal yang hebat karena mampu mengalahkan beberapa aktris senior papan atas seperti Annette Bening, Meryl Streep, Lily Collins, dan Hailee Steinfeld.

Film itu rupanya banyak mendapatkan penghargaan, yakni aktor terbaik yang dimenangi Ryan Gosling, Best Original Score, Best Screenplay, Best Picture, Best Director, dan Best Original Song. (*/H-5)